Ob prijavi v račun SI-PASS so se mu izpisali osebni podatki druge osebe

Prijava v portal SI-PASS je sila preprosta. Vpišemo uporabniško ime, geslo in kodo, ki nam jo pošljejo po SMS-sporočilu. Na zaslonu se nam nato izpišejo vsi naši relevantni osebni podatki.

Na enak način je do SI-PASSA dostopal tudi naš sogovornik. Z eno samo razliko. Na zaslonu so se izpisali osebni podatki, ki niso bili njegovi. "Pri tej prijavi sem s svojimi podatki vstopil v profil druge osebe," razlaga naš sogovornik.

V tistem trenutku bi naš sogovornik lahko preveril vse sicer zelo občutljive osebne podatke tega človeka, od njegove davčne številke do naslova stalnega prebivališča.

In to ni prvi primer, nam sporočijo iz pisarne informacijske pooblaščenke. "Gre za enotno vstopno točko in situacijo, povsem podobno tisti, ki se je zgodila pred nekaj dnevi in na osnovi katere smo zoper ministrstvo za javno upravo uvedli postopek inšpekcijskega nadzora," so pojasnili.