Ob prvem letu vlade: kaj smo dosegli in kako bo v prihodnje?

Kot povsod po svetu je bilo treba tudi v Sloveniji sprejeti ukrepe in omejitve, ki so z namenom preprečevanja širjenja virusa posegli v naš vsakdanji način življenja, so pred dnevi navedli v poslanski skupini SDS. Ob tem pa so spomnili, da je bila v osmih protikoronskih zakonih razdeljena pomoč, ki je omilila posledice in vpliv epidemije na prebivalstvo in gospodarstvo. Sprejeti ukrepi po njihovem prepričanju pomagajo številnim državljanom, zlasti socialno šibkim, upokojencem, študentom, otrokom in družinam. " S temi ukrepi ohranjamo delovna mesta in omogočamo gospodarstvu ponovni zagon po koncu krize," so navedli in dodali, da pri pomoči ni bil nihče pozabljen.

Poslanci SMC so z delom koalicije in vlade v prvem letu zadovoljni. Delo so zaznamovale zahtevne okoliščine, v katerih je bilo treba vlagati izjemne napore, da so pri ohranili vitalnost vseh ključnih družbenih podsistemov, so ocenili. V nadaljevanju mandata pa se bo treba po njihovem mnenju še aktivneje osredotočiti na zaveze iz koalicijske pogodbe.

"V nadaljevanju mandata si bomo prizadevali za čim hitrejše okrevanje gospodarstva in družbenega življenja, saj si želimo, da bi naša država iz krize, ki je zaznamovala prvo leto mandata naše vlade, izšla v čim boljši kondiciji, " so pojasnili. Večina naporov bo tako po njihovih napovedih usmerjena v okrevanje gospodarstva in ohranjanje delovnih mest, poleg tega pa si bodo prizadevali za realizacijo koalicijske pogodbe.

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath sodelovanje z vlado ocenjujeta kot korektno in aktivno. Kot sta navedla, se naloge iz podpisanega dogovora izvršujejo v dogovorjenem terminu in brez težav pri usklajevanju. V prihodnje od vlade pričakujeta sprejem novele zakona o RTVS glede pravic narodnih skupnosti.

Po oceni SNS je vlada v prvem letu posegala po pravih rešitvah in se odlično znašla pri reševanju epidemije. Prvo leto je pokazalo, da " se da v Sloveniji voditi razvoj in da gredo investicije v Sloveniji lahko tudi v korist državljanov, ne pa zgolj v korist posameznih tajkunskih in podobnih politično-gospodarskih združenj ", menijo.

Poslanci DeSUS pravijo, da so zadovoljni s tem, kar jim je v preteklem letu uspelo doseči za upokojence. Ob vstopu v koalicijo so nameravali pokazati, da lahko premagajo delitve in poudarijo pomen sodelovanja pri reševanju težav, a epidemija ne sme biti razlog za agresivno ravnanje proti temeljnim načelom ustavne ureditve, neodvisnih ustanov in medijev, menijo.

Opozicija vladi namenila nezadostno oceno

V LMŠ, ki je bila v prejšnji vladi pred nastopom aktualne največja koalicijska stranka, so do delovanja vlade Janeza Janše v njenem prvem letu kritični. "Čim prej odidejo, tem bolje bo za državo," so prepričani.

V SD so prepričani, da si je aktualna vlada s svojimi odločitvami ter nasploh s katastrofalnim odnosom do državljanov in soočanjem z izzivi epidemije prislužila nezadostno oceno. Med petimi razlogi za to so navedli neuspešno obvladovanje epidemije, najdlje zaprto javno življenje šole, vrtce ter vrsto dejavnosti, "pri čemer bi bilo mogoče s smiselnimi omejitvami, upoštevanjem stroke, sodelovanjem in vključujočo komunikacijo doseči boljšo zaščito zdravja in življenj z manjšo človeško, socialno, psihološko in gospodarsko škodo".

Omenili so "velike korupcijske afere, od nakupa zaščitne in medicinske opreme ter hitrih testov do oddaje javnih naročil pri cestninjenju", ter podrejanje medijev, kulture in neodvisnih institucij. Pri tem so navedli "konstantne grožnje javni radioteleviziji, totalitaren predlog medijske zakonodaje, prekinitev financiranja javne službe STA, vojno napoved medijem, politično podrejanje policije, nacionalnega preiskovalnega urada in tožilstva, ukinjanje neodvisnosti ključnih regulatorjev in nadzornih institucij ter diskreditacijo kulturnih ustvarjalcev".Veliko škodo vlada po njihovem mnenju povzroča mednarodnemu ugledu Slovenije, ki da je tik pred predsedovanjem Svetu EU "na katastrofalno nizki točki". Kot razloge za to so našteli "napade na tuje novinarje, sramotno čestitko Trumpu ter premik Slovenije od jedra EU k Madžarski in Poljski".Vladi očitajo tudi gospodarsko, socialno in razvojno škodo, saj da je vrsta gospodarskih panog, podjetij in ljudi ostala brez pomoči.