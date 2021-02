Ob slabih 25 tisoč testih potrdili 912 okužb

Potem ko so v sredo potrdili 852 novih okužb s koronavirusom, je bilo v četrtek to število spet nekoliko višje. Potrdili so jih 912. Ob 4.484 opravljenih PCR-testih to pomeni 20,3-odstotni delež okuženih. S hitrimi oziroma HAT-testi so testirali 20.446 oseb.