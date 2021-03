Ob zadostni prekuženosti bi lahko poletje preživeli bolj sproščeno

Bo prekuženost Slovencev prehitela virus do poletja? Med 'prekužene' štejemo vse, ki so bili cepljeni vsaj z enim odmerkom cepiva ter tiste, ki so covid-19 že preboleli. Tu so pomembni tisti, ki so covid-19 preboleli v zadnjih šestih mesecih. Končni rezultat je 385.437 prekuženih oziroma imunih, kar znaša dobrih 14 odstotkov ljudi. Veliko premalo.

A dobra novica je, da na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) ocenjujejo, da je tistih, ki so covid-19 že preboleli, še vsaj trikrat več, kot kažejo uradne številke. Odstotek prekuženih se tako poveča na okoli 40 odstotkov. "To na žalost pomeni še 30 odstotkov ljudi, ki jih moramo precepiti, kar znaša 700.000 oseb. Gre za precej veliko številko," praviLeon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS.

Če se želimo približati stari normalnosti, mora biti cilj - vsaj 70 odstotkov prekuženih do poletja - dosežen, apelira prva zdravnica v državi, ki je do pred kratkim vodila svetovalno skupino za covid-19. "Bi pa opozorila, da se dosledno upoštevajo prioritete pri cepljenju, kar bo zmanjšalo breme bolezni in bo omogočalo obravnavo za vse ostale bolnike, ne le za tiste s covidom-19," je jasna dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.