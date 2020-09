Obdukcije pokojnikov s covid-19 pri nas: pljuča močno prizadeta in zelo kužna

Mnenja tistih, ki so še vedno prepričani, da virusa med nami sploh ni, je še dodatno podžgal pisni odgovor Inštituta za sodno medicino (ISM) kranjskemu mestnemu svetniku Zoranu Stevanoviću , da tovrstnih obdukcij pri njih niso opravljali. " Lažnivci!", "Nikjer dokazov!", "WHO je dal navodila, da se ne sme opravljati obdukcij na covid pozitivnih žrtvah" in "Ni želje, da bi raziskovali !" se med drugim glasijo komentarji, ki so pospremili objavo. Zapis, da je " uradno število smrti zaradi koronavirusa v Sloveniji 0 (nič) ", se je po spletu razširil kot blisk.

Po nadaljnje odgovore smo se obrnili še na Inštitut za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Tam so nam potrdili, da so do zdaj opravili sedem obdukcij umrlih s covid-19, in sicer tri v aprilu, eno v maju, eno v juliju in dve v avgustu. Vsi obducirani so umrli v bolnišnici. Med umrlimi sta bili dve ženski in pet moških, starost je bila od 48 do 85 let. Dva sta bila mlajša od 60 let, trije pa so bili stari 80 let ali več.

Vsi umrli so imeli pridružene različne bolezni, največkrat arterijsko hipertenzijo in posledično povečano srce. Gre za pridružene bolezni, ki so v populaciji, predvsem pri starejših, razmeroma pogoste, je še pojasnil. " Kljub pridruženim osnovnim boleznim, je bila pri vseh obduciranih prizadetost, ki je neposredno ali posredno povezana z okužbo s SARS-CoV-2 (v prvi vrsti gre za prizadetost pljuč), tako huda, da ni dvoma, da je bila okužba vzrok smrti. Dodatno je potrebno poudariti, da je okvara pljuč pri bolnikih s covid-19 izredno huda, tako izrazito okvaro le zelo redko srečamo pri umrlih, ki nimajo okužbe s SARS-CoV-2 ," je opozoril.

Obdukcijo se opravi samo takrat, ko vzrok smrti ni povsem jasen

Uradno število smrti zaradi novega koronavirusa je v Sloveniji trenutno 142. Naj vas majhno število obdukcij ne zmede. Pižem namreč poudarja, da je obdukcija indicirana samo takrat, kadar vzrok smrti ni povsem jasen. "V splošnem (pri ne-covid-19 bolnikih) je obduciran le manjši delež umrlih v bolnišnicah, po naši oceni med 10 in 15 odstotkov."

Kot je še dejal, so se na začetku epidemije pogovarjali o obdukcijah umrlih s covid-19 s strokovnega vidika in prišli do zaključka, da so obdukcije smiselne, kadar vzrok smrti ali pridružene bolezni niso povsem jasni, kot to velja za obdukcije nasploh. "Zaključimo lahko, da so bili obducirani tisti umrli, pri katerih so bili klinični vzrok smrti ali morebitni zapleti okužbe s SARS-CoV-2 manj jasni, in prišli do spodaj navedenih ugotovitev."

Pri veliki večini umrlih s covid-19 se da vzrok smrti jasno ugotoviti na podlagi klinične slike, poteka zdravljenja in za časa življenja opravljenih preiskav. "S podatki umrlih in ne-obduciranih ne razpolagamo, vendar ni nobenega razloga, da bi ti pomembno odstopali od naših ugotovitev pri obdukcijah,"je še dejal.

Da se obdukcije na bolnikih s covid-19 opravljajo, so pred kratkim potrdili tudi specializanti infektologije na UKC Ljubljana. "Seveda pa je bilo tu, sploh na začetku epidemije, veliko vprašanje varnosti. Bolnik, ki umre ob SARS-CoV-2 okužbi, ima ponavadi veliko virusno breme (tkiva, predvsem pljuča, so zelo kužna), zato je bilo treba za opravljanje obdukcij razviti ustrezne varnostne protokole," so pojasnili v odgovoru na prispevek 'Zdravniki so spregovorili', kjer so določeni člani stroke izpostavili pomisleke glede trenutne epidemije.