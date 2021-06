Dve prebolevnici, dve različni strategiji cepljenja

A to še ni vse, pravi. Le dva dni pred njo se je cepila njena sodelavka, ki je prav tako okužbo prebolela pred sedmimi meseci. Njej pa so rekli, da bo dovolj le en odmerek cepiva. "Ne vem, kako lahko v dveh dneh dve 'isti' pacientki dobita tako različne napotke in to v istem zdravstvenem domu," je zapisala.

Bralka nas je opozorila na situacijo, ki se ji je pripetila včeraj, ko se je cepila proti covidu-19 v enem izmed zdravstvenih domov. "Glede na to, da sem sedem mesecev od prebolele okužbe, sem pričakovala, da bo zadostoval samo en odmerek, a očitno ni tako," je zapisala in dodala, da so ji v ZD rekli, da slednje velja v primeru, če se bi cepila v roku šestih mesecev od prebolele okužbe in ne v osmih mesecih.

Kako je s cepljenjem prebolevnikov in koliko odmerkov cepiva potrebujejo, smo vprašali Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Kot so pojasnili, se cepljenje proti covidu-19 izvaja na podlagi strokovnih odločitev in priporočil medicinske stroke, pri čemer usmeritve na nacionalni ravni podajata strokovna skupina pri Ministrstvu za zdravje in strokovna skupina za cepljenje proti covidu-19 pri NIJZ.

18. maja so bila priporočila za strokovno javnost v zvezi s cepljenjem posodobljena, so sporočili, v navodilih pa je zapisano, da se lahko cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19, opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Sicer pa prejme prebolevnik, pri katerem je od okužbe minilo več kot osem mesecev in še ni bil cepljen, polno cepljenje, torej dva odmerka. Enako velja za osebe, ki so prebolele covid-19 in imajo oslabljen imunski sistem.

V primeru, da je od potrjene okužbe minilo od šest do osem mesecev, prebolevnik prejme en odmerek, če želi, pa lahko prejme tudi polno cepljenje (skladno s posodobljenimi priporočili za strokovno javnost). "Predlagamo, da se oseba o cepljenju proti covidu-19 posvetuje s svojim osebnim zdravnikom, saj ta najbolje pozna njeno zdravstveno stanje oz. tudi pri zdravniku specialistu, če se zdravi za boleznimi, ki jih obravnavajo specialisti in bi lahko vplivale na zaščito proti covidu-19," še pojasnjujejo na NIJZ.