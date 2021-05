Obeta se pospešitev cepljenja, zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov

Glede pospešitve cepljenja je Kacin dejal, da je prevsem odvisna od hitrosti in sposobnosti cepilnih centrov, ki se bodo morali pripraviti na veliko bolj množično cepljenje. "Pomembno je, da pri tem ne pregorijo," je dodal.

"Predvsem pa je odvisno od tega, ali bodo in v kolikšni meri bodo uporabljali programsko opremo, ki je nujna za podporo tako zahtevne naloge,"je dejal in dodal, da bo novo programsko opremo predstavil minister za zdravje Janez Poklukar. Temu bo sledilo tudi seznanjanje cepilnih centrov s programsko opremo. Od procesa prilagajanja in tega, kako hitro bodo posvojili delo v novem sistemu, je odvisno, kako hitro se bomo lahko drugače in bolj učinkovito organizirali, je pojasnil Kacin.

Trenutno je precepljenih le 11 od ciljanih 60 odstotkov prebivalstva, kažejo podatki NIJZ, a kot zagotavlja Kacin, je cepljenih bistveno več. "Gre za to, da je treba odšteti mladoletne osebe, štejejo samo odrasli ljudje," je dejal in pojasnil, da če mladoletne odštejemo, ugotovimo, da je precepljen bistveno večji del populacije."Če smo s prvim odmerkom cepili 20 odstotkov, smo dejansko relativno gledano precepili že 25 odstotkov," je dejal in dodal, da je treba upoštevati tudi 243.000 prebolevnikov, ki so po naravni poti že cepljeni. "Ti bodo potrebovali samo en odmerek za podaljšanje svoje imunosti," je zagotovil in dodal, da so glede na povedano cilji veliko lažje uresničljivi.

Kljub temu pa so zadeve ponekod na terenu nekoliko kaotične. Dogaja se na primer, da so prebolevniki cepljeni z dvema odmerkoma, čeprav zadostuje samo eden. Posamezniki so cepljeni s cepivi dveh različnih proizvajalcev, nekateri pa so na cepljenje prejeli celo dvojna ali trojna vabila."Ravno zato želimo vzpostaviti sistem popolnega nadzora, ki bo omogočil, da je cepljenje pregledno, predvsem pa, da ugotovimo, kdo še ni bil cepljen. Potem lahko te ljudi iščemo in jih vabimo, da se pridejo cepit. V nadaljevanju cepilne akcije pa na ta način lahko dosežemo še več ljudi,"je dejal Kacin.