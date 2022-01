Vlada o skrajšanju karanten: predlog naj bi stopil v veljavo sredi naslednjega tedna

Kot je namignil zdravstveni minister Janez Poklukar, bi se spremembe lahko nanašale na odrejanje karanten v šolstvu. Na vprašanje glede možnosti zapiranja šol zaradi pospešenega širjenja koronavirusa je v četrtek ob obisku cepilne točke v Laškem namreč odgovoril, da bodo šole, če bo treba zapirati družbo, gotovo na vrsti zadnje. Sam pa verjame, da bo k nadaljnjemu delovanju šol prispevala tudi sprememba na področju karanten.

Kot so poročali v oddaji 24UR, odločitve glede morebitnega skrajšanja karanten na domu po visokorizičnem stiku z okuženo osebo še ne bo – čeprav je Poklukar včeraj napovedal, da bo to znano že danes.

Čez dan so sicer potekala usklajevanja – kot že omenjeno, naj bi razmišljali o skrajšanju karanten na pet dni, tako kot je to storilo že več evropskih držav. A predlog še pripravljajo.

Je pa k temu danes pozvala tudi gospodarska zborica, saj je, kot pravijo, delo v gospodarstvu zaradi karanten že resno ogroženo. Skrajšanje bi sicer lahko veljalo le za določene izjeme.

Danes je na Brdu pri Kranju sicer potekal sestanek koalicijskih poslancev in nekaterih ministrov. Na vprašanje glede skrajševanja veljavnosti karanten, je predsednik vlade Janez Janša odvrnil, da bo ministrstvo za zdravje predlog o tem pripravilo do ponedeljka, ko bo predvidoma tudi sprejet in uveljavljen sredi naslednjega tedna.

Po besedah podpredsednika vlade in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je skrajšanje karantene eden od ukrepov, s katerim bodo lahko pomagali gospodarstvu: "V okviru tega, kar je predlagala stroka." Sicer pa ugotavlja, da smo gospodarski zmagovalci te krize in da so se na podlagi te "odlične osnove" dogovorili, kaj bodo naredili do konca mandata, saj imajo na razpolago veliko virov. "Zdaj ko se v Evropi in svetu na novo mešajo karte, bomo naše gospodarstvo in podjetja naredili maksimalno konkurenčne za nove izzive," je obljubil.