Obeta se zaostrovanje vstopa v državo. Šter o potovanjih: To je neodgovorno

Že v prvem valu so bili tudi zdravniki med tistimi, ki so se vračali iz smučanja v Italiji in doma širili virus, zdaj, slabo leto kasneje, imamo torej podoben primer - visoko nalezljiv sev naj bi v našo državo prinesel zdravnik z dopusta v visoko rizični državi.



"Kar vemo do zdaj, izkazuje eno zelo neodgovorno ravnanje, ki bi ga ne pripisal nekomu, ki bi te zadeve moral poznati, gre namreč za zdravstvenega delavca. Tudi v skladu s prioritetnim seznamom ni bil cepljen zato, da bi potem odšel na dopust. Osebno me preseneča, da že tako dolgo konstantno opozarjamo na tveganost takšnih potovanj in vsaj pri vrnitvi bi pričakovali, da nekdo tega, da je bil v rizičnem okolju, ne ohrani samo zase, ampak da poskrbi za preventivo tako glede svojega kot splošnega zdravja. V tem primeru ni bilo tako,"je za 24UR ZVEČER dejal vodja konzularnega sektorja na MZZ Andrej Šter.