Preobremenjeni delavci v zdravstvu ljudi pozivajo: Spoštujte ukrepe

"To dejansko pomeni veliko nadur. Ravno, ko smo pogledali vse tiste, ki so bile vključene od samega začetka, je pri nekaterih medicinskih sestrah nadur za skoraj enomesečno obvezo," opozarja Metka Lipič Baligač , pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege SB Murska Sobota.

Ob sproščanju ukrepov pred prazniki ljudem sporočajo, naj higienske ukrepe upoštevajo še dosledneje, praznično druženje pa omejijo na čim manj oseb.

Zaradi kadrovske izčrpanosti pa se bodo morali številni v zdravstvu praznikom letos odpovedati. "Ključno je, da poskušamo dajati vse od sebe, svoj maksimum, vprašanje pa je, če bomo na dolgi rok zmogli. Nekih rezerv več ni," še opozarja Robert Roj.

V murskosoboški bolnišnici, kjer zdravijo okoli 140 obolelih, opažajo, da poleg zdravstvene oskrbe vse večji izziv postaja nudenje čustvene podpore bolnim. "Ti bolniki so v težki situaciji tudi zato, ker do njih pristopa zdravstveno osebje v skafandrih, torej so videti, kot da so prišli z nekega drugega planeta,"pove Lipič Baligačeva.