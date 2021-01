Obrtniki in podjetniki vlado znova pozivajo: Dovolite nam delati

"Frizerji in kemični čistilci, ki v tem času lahko delajo, nam sporočajo, da svoje delo opravljajo varno in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, strogih navodil NIJZ pa se po njihovih navedbah držijo tudi stranke. Na stotine obrtnikov in podjetnikov, ki jim ni dovoljeno delati, pa se vsak dan obrača na nas s prošnjo, da bi lahko spet delali. Tega si želijo celo bolj kot ukrepe pomoči v protikoronskih paketih," so zapisali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Na vlado so zato ponovno naslovili zahtevo za odprtje vseh trgovin (ne glede na vrsto blaga), kozmetične dejavnosti (ne zgolj pedikure), usnjarske in tekstilne dejavnosti, avtošol, fotografske dejavnosti in fotokopirnic, dejavnost cvetličarjev in vrtnarjev, avtopralnic, avtosalonov, avtoservisne dejavnosti, zlatarn, urarn ter ostalih servisnih dejavnosti, gradbena ter vzdrževalna in montažna dela pa naj se dovolijo tudi na zunanjosti objektov in v naseljenih stanovanjih ter hišah, ki so v času del prazna. Gostinci pa si želijo, da bi jim dovolili vsaj strežbo malic za podjetja, podobno kot v menzah v podjetjih, ter strežbo na terasah oziroma vrtovih gostinskih lokalov.