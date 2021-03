S toplejšim vremenom v zadnjih tednih se je začelo obdobje povečanega obsega gradnje in obnovitvenih del. A obrtniki vlado opozarjajo, da zaradi protikoronskih ukrepov lahko delajo le na nenaseljenih objektih, na naseljenih pa je to še kar prepovedano. Tako še vedno ne morejo obnavljati streh, fasad in ograj ali graditi prizidkov, čeprav ta dela opravljajo na prostem.

icon-expand