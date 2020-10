Obsojenci na Dobu upravi očitajo: Igrate se s človeškimi življenji

Po prejetju pisma smo govorili tudi z enim od obsojencev z zaprtega oddelka, ki pravi, da so razmere še posebej skrb vzbujajoče v tretjem bloku. " 25 ali 30 zapornikov leži povsem nepokretnih, bolnih, verjetno so vsi okuženi, testirati pa jih nočejo. Zaprti so notri, ves dan ne gredo ven, hrano jim prinašajo tja, " opisuje. Po njegovih besedah v zaporu že deset dni velja tudi prepoved vsakršnih obiskov in izhodov, razen namenskih, težava pa je tudi, da na voljo nimajo dovolj zaščitnih mask. " Rečeno nam je bilo, da jih primanjkuje in naj si jih priskrbimo sami ali pa naj eno masko uporabimo večkrat."

"Kdaj boste izvedli testiranja? Kdaj boste začeli izvajati odločbe o prekinitvi? Bomo čakali, da se virus razširi?" sprašujejo in poudarjajo, da je žalostno, da morajo biti zaporniki tisti, ki pristojne opozarjajo in svetujejo, kaj je treba storiti. " Človek dobi občutek, da se prav igrate s človeškimi življenji, kar pa je nedopustno in nesprejemljivo, " še zapišejo.

" Ali lahko poveste, kdo bo prevzel odgovornost, glede na to, da je M. D. zavod predhodno obvestil o tem, da se slabo počuti in celo, da je bil v stiku z osebo, ki ima covid-19. Cel teden ste potrebovali, da ste osebo izolirali v ločeno sobo, dva dni ste potrebovali, da ste osebi odvzeli bris in ugotovili, da je okužena ," navajajo. In še:" Izolirali ste tri ljudi, pri tem pa je treba povedati, da je bila okužena oseba ves teden v stiku skoraj z vsemi na tem območju."

To sicer – sodeč po izkušnjah iz prvega vala epidemije, ko so okužbe v omenjenem zavodu pravočasno in uspešno zamejili, ne bi bilo tako problematično, če ne bi obsojenci upravi tokrat očitali, da je bila z razmerami seznanjena in bi jih lahko preprečila, če bi le ustrezno ukrepala.

V uredništvo smo prejeli pismo, ki so ga obsojenci polodprtega in odprtega oddelka zapora na Dobu med drugim naslovili na pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič in varuha človekovih pravic. Kot so zapisali, se je zgodilo tisto, česar so se bali – na oddelku je oseba, okužena z novim koronavirusom.

Vodstvo zapora očitke zanika: 'Razmere so stabilne'

O tem, ali očitki iz pisma obsojencev držijo in kakšne so trenutno razmere na Dobu, smo povprašali pristojne. Ti odgovarjajo, da navedbe ne držijo in da so razmere v zavodu Dob stabilne.

Trenutno so pri obsojencih potrjene štiri okužbe s covid-19. Trije prestajajo kazen v zaprtem delu zavoda, eden pa na polodprtem, pojasnjujejo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Vsi so nameščeni v za to predviden prostor za izolacijo okuženih. Njihovo zdravstveno stanje se redno spremlja in je trenutno po oceni zdravstvenih delavcev dobro. V karanteni so tudi vsi obsojenci, ki so bili v stiku z okuženimi.

"Zavedamo se, da tovrstna namestitev predstavlja določeno psihično obremenitev za te obsojence, ki pa jo poskušamo v čim večji meri razbremenjevati s pogovorom in jasnimi pojasnili o razmerah," zapišejo.

Med okuženimi v zavodu (v zaprtem in polodprtem oddelku) je po njihovih besedah tudi pet zaposlenih.

O testiranju pojasnjujejo, da o tem ne odločajo oni, niti ga ne izvajajo. Zdravstveno oskrbo obsojencev zagotavlja zdravstveni dom, na območju katerega zavod deluje, saj so zapori vključeni v javno zdravstveno mrežo. "Za zavod Dob zdravstveno oskrbo na primarni ravni zagotavlja Zdravstveni dom Trebnje, ki tudi oceni potrebnost izvedbe testiranja obsojencev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, in v skladu s protokolom v zdravstveni stroki izvede testiranje. Sodelovanje z zdravstvenimi strokovnjaki je zelo dobro, testiranja zaprtih oseb se v primeru suma okužbe izvajajo v čim večji meri. V skladu z navodili epidemiologa so bili sprejeti tudi vsi potrebni ukrepi za preprečitev širjenja okužbe ter zaščito zdravja zaprtih in zaposlenih," pojasnjujejo.

V veljavi prepoved obiskov in nenujnih izhodov

Prav tako, še dodajajo, se ob poslabšanju epidemiološke slike sproti presojajo ukrepi, vezani na izvajanje obiskov v zavodih. Po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda se sprejemajo ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih. "V zavodu Dob se obiski v zadnjem tednu, od potrjenih okužb, ne izvajajo. V oddelkih s svobodnejšim režimom (polodprti oddelek Slovenska vas in odprti oddelek Puščava) so se v tem tednu obiski še izvajali zunaj, danes pa zaradi potrjene okužbe tudi tam ne bo več obiskov. Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom v tem času spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti. V tem času se prav tako ne podeljuje novih ugodnosti ali nenujnih namenskih izhodov, da se v čim večji meri zmanjša tveganja za okužbe."

O zaščitnih maskah so pojasnili, da so (bile) te ob poslabševanju epidemiološke slike obvezne za zaprte osebe ob obiskih, ob spremstvih in drugih izhodih iz zavoda ter pri delu zaprtih, in v teh primerih maske zagotavlja zavod. "Poudarjamo tudi, da zaposleni v zavodu pri vseh interakcijah z obsojenci uporabljajo maske. Na ravni celotne uprave je v pripravi javno naročilo za nakup zaščitnih pralnih mask za vse zaprte osebe, v vseh zavodih. Hkrati smo pristopili k šivanju pralnih mask za zaprte osebe v lastni izvedbi. Trenutno jih v okviru delovne terapije šivajo obsojenke v zavodu Ig. Zaprte osebe tudi ves čas spodbujamo in opozarjamo na preventivne ukrepe, s katerimi lahko vsak prispeva k ohranjanju zdravja."

Za primer okužene osebe, ki ga v pismu opisujejo obsojenci, pa na upravi pojasnjujejo, da so storili vse v skladu z vzpostavljenimi protokoli. "Vodstvo je odreagiralo takoj, ko je bilo zaznano tveganje. Vsem obsojencem se na oddelku dnevno meri temperatura in pri okuženem obsojencu ni bila zaznana povišana temperatura. Obsojenec je o slabšem počutju vodstvo obvestil v sredo, 21. 10. 2020, in tega dne je bil takoj nameščen ločeno od drugih. Naslednji dan mu je bil odvzet bris, o pozitivnem rezultatu pa smo bili obveščeni 23. 10. 2020. Še enkrat poudarjamo, da smo odreagirali takoj, ko smo zaznali tveganje za zdravje v oddelku. Pričujoče pisanje pa ocenjujemo predvsem kot odraz nezadovoljstva posameznika, ki želi s tovrstnimi pritiski doseči želen cilj."