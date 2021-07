'Obstaja velika verjetnost, da se bo različica delta širila med mladimi in necepljenimi'

"V evropski regiji WHO bo nov val, če ne ostanemo disciplinirani," je dodal in posvaril, da bi lahko do tega preobrata prišlo zaradi vse večjega števila primerov različice delta, ki hitro spodriva različico alfa.

Potem ko je število okužb dva meseca upadalo, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da v Evropi beležijo vnovičen porast okužb z novim koronavirusom. "Prejšnji teden je število primerov naraslo za deset odstotkov, in sicer kot posledica povečanega druženja, potovanj in sproščanja omejitev," je povedal regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge .

Na podlagi do zdaj pridobljenih podatkov je različica delta še bolj nalezljiva od drugih različic novega koronavirusa. Po navedbah NIJZ je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da lahko različica delta okuži tudi posameznike, ki so že prejeli prvi odmerek odobrenih cepiv proti covidu-19 od dveh. Spodbudno pa je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.

Po trenutno dostopnih podatkih različica delta prav tako ne povzroča porasta števila ponovnih okužb pri tistih posameznikih, ki so okužbo z novim koronavirusom že preboleli.

"Še vedno je precej oseb, pri katerih je prisotno tveganje za težji potek covida-19, zato še naprej poudarjamo in izpostavljamo doslednost pri spoštovanju zaščitnih ukrepov in pomen cepljenja kot ključna dejavnika za omejitev širjenja okužb in zaščito tistih, ki to najbolj potrebujejo," so ob tem pozvali na NIJZ.