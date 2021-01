Obupane kozmetičarke: celotna dejavnost se je preselila na črni trg

Čeprav je vlada frizerjem dopustila opravljati delo zaradi argumenta, da je tako varneje za državljane, saj so te storitve opravljali na črno, na nepravičen položaj zdaj opozarjajo v slovenskem kozmetičnem združenju. Kot svarijo, se je celotna kozmetična dejavnost preselila v dnevne sobe in domove, njihove storitve se izvajajo v estetskih centrih in zdraviliščih.

Trenutni odlok vlade veleva zaprtje kozmetičnih salonov, dovoljeni sta izjemi izvajanje medicinske manikure in izvajanje medicinske pedikure. Kot pojasnjujejo v kozmetičnem združenju, gre za nujne storitve, v okviru katerih je pedikuro in manikuro mogoče opravljati pri osebah, ki potrebujejo strokovno pomoč pri urejanju vraščenih nohtov, odstranjevanju kurjih očes in podobno. Kot izjema pa se ne štejejo izvajanje kozmetične dejavnosti in ponujanje storitev, ki jih lahko potrošnik uredi sam (na primer navadno striženje zdravih nohtov, strganje pet, lakiranje nohtov). Kot opažajo, "se je zdaj celotna kozmetična dejavnost preselila na črni trg (v dnevne sobe in domove), naše storitve se izvajajo v estetskih centrih in zdraviliščih. Nekateri si brez zadržkov upajo deliti objave tudi prek družbenih omrežij. Na televiziji vidimo, na cesti srečujemo gospe, ki so urejene."

icon-expand Nega obraza FOTO: Thinkstock

"Na pomoč kličemo vse kozmetičarke, zgrožena je pedagoška stroka kozmetične smeri–kjer nabiramo in utrjujemo svoje znanje, teoretično in praktično. To na noben način ni dopustno in sprejemljivo. Naša dejavnost načrtno izumira", pravijo v združenju. V salonih zagotavljajo visoko raven čistoče Kot poudarjajo, je poleg strokovnosti ena izmed prioritet njihovega dela tudi izredno visok nivo čistoče, saj se stranke ne vračajo v umazane salone: "Kozmetičarke izvajamo storitve z rokavicami, zaščitnimi maskami, vizirji ali zaščitnimi očali, pri delu uporabljamo pleksi stekla. Nekatere delo opravljajo tudi v zaščitnih haljah. Delamo z eno stranko, prezračujemo prostore, pribor steriliziramo, razkužujemo. Pri delu rokujemo z visoko stopnjo higiene. Nerazumljivo nam je, da smo zaprti, saj izpolnjujemo vse predpisane pogoje in s tem ne širimo okužb."

icon-expand Uporabljajo pleksi stekla in maske, vizirje ... FOTO: Damjan Žibert

Ker jih, kot so zapisali, vlada ne sliši, so se kozmetičarke odločile, da na Ustavno sodišče Republike Slovenije podajo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.