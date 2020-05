Obupani pomorščaki: na ladjah jih ostaja ujetih več kot 100.000, nekaj jih je le sprejel Dubrovnik

Ladjarji, ki so dolžni organizirati repatriacijo osebja, se branijo, da številne države še vedno prepovedujejo vplutja in izkrcanja v njihovih pristaniščih. Je pa dubrovniško pristanišče Gruž za križarke odprla Hrvaška. V zadnjem tednu sta dve ladji izkrcali skoraj 1900 članov ladijskega osebja iz držav v regiji, tudi Slovencev.

Več kot dva meseca po tem, ko so zaradi pandemije ustavili tudi križarjenja in so izkrcali zadnje potnike, na ladjah po vsem svetu ujetih ostaja okoli 100.000 članov posadk.

Člani ladijskega osebja podjetja Carnival, ki so se izkrcali v Dubrovniku, niso skrivali olajšanja in veselja, ko so po večih mesecih na morju pod nogami spet začutili trdna tla.

"Najpomembneje je, da smo prišli, da smo se vrnili, da gremo k svojim družinam," je dejala Irma Sandal, zaposlena na križarki. Z njo se strinjata tudi zakonca Dario in Galina Jagagic, ki sta na ladji delala kot receptorja. "Zelo smo hvaležni, da nam je Dubrovnik dovolil, da se zasidramo," sta vesela.

Pot domov z drugega konca sveta, je bila prava odisejada, polna negotovosti. "V ZDA so vse odpovedali. Bilo je veliko načrtov, a so vse odklonili. Sledil je Bardabos, ki je rekel ne, tudi Bahami so rekli ne. Pripluli smo do Anglije, a tam so odpovedali vse lete. Španija je vse odpovedala, tudi Italija in končno so nas tukaj sprejeli. Super."

Glavni razlog pa strah, da bi ladijsko osebje prineslo drugi val okužb. "Svet je mislil, da smo okuženi, a smo pravzprav najbolj zdravi. Končno sem doma, hvala bogu," pravi Antonio Vurus.