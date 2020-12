Zaskrbljeni kmetje kupce pozivajo: Kupujte izdelke slovenskega porekla

Sindikat kmetov Slovenije s zaskrbljenostjo spremlja socialno ekonomski položaj kmeta, ki se je s koronsko krizo še poslabšal. "Na kupce apeliramo, naj klub zavedanju, da kmet ne dobi poštenega plačila za svoje delo in da so slovenski pridelki in proizvodi dražji za kupce, kupujejo slovensko poreklo," so poudarili.

icon-expand Po besedah predsednika kmetijskega sindikata Antona Medveda ima veliko hrane na trgovinskih policah, predvsem uvožene, previsoko ceno za slovenskega kupca glede na kakovost. FOTO: Bobo "Prišli smo tako daleč, da kmetje pridelke in živino prodajamo pod lastno ceno, zato da si drugi v verigi delijo velike dobičke. Od tega nimamo ne kmetje ne kupci ničesar," je v današnjem pozivu zapisal predsednik sindikata kmetov Anton Medved. Sindikat kmetov Slovenije je zaradi nastalih tržnih nesorazmerji v agroživilski verigi podal podporo evropskim, zlasti nemškim kmetom, ki se s protesti borijo za svoj obstoj in pošteno plačilo pridelkov, je navedel in izpostavil, da ima "veliko hrane na trgovinskih policah, predvsem uvožene, previsoko ceno za slovenskega kupca glede na kakovost". icon-expand