Obvezne maske na prostem in zaprti lokali po celi državi

Z v četrtek objavljenimi spremembami dveh odlokov bosta od danes sicer dovoljeni dostava hrane, pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin ter sobna strežba tudi v času nočne omejitve gibanja med 21. in 6. uro. Prav tako nočna omejitev gibanja ne velja za potovanja oseb, ki so vstopile v državo z namenom tranzita čez njeno ozemlje v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji.

Vlada je še bolj natančno opredelila tudi nabor ožjih družinskih članov, ki lahko potujejo iz regije skupaj, ko uveljavljajo izjemo, ki omogoča izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču. Kot navaja sprememba, velja izjema tudi za ožje družinske člane osebe, ki so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve, kadar potujejo skupaj.

Ko gre za varstvo in pomoč osebam, pa to velja tudi, če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Kaj nas čaka od sobote?

Večje spremembe pa se obetajo čez vikend. Po napovedih premierja Janeza Janšebodo namreč v soboto za teden dni zaprli večino dejavnosti v državi v želji, da bi ustavili širjenje novega koronavirusa.

Za teden dni bo tako prekinjeno večina nenujnih dejavnosti v državi. Zaprti ostajajo gostinski obrati, v soboto se jim pridružujejo še hoteli in neživilske trgovine. S ponedeljkom pa se zapirajo vrtci, dijaški in študentski domovi.

Kot je včeraj napovedal predsednik vlade Janez Janša, je pred nami pomemben teden, v katerem morda še lahko ustavimo širjenje koronavirusa, da bodo bolnišnice po državi še zdržale pritisk obolelih. Doslej je znano, da se zapirajo nenujne storitve v državi.

S soboto tako stopajo v veljavo zaprtje gostinskih obratov, ob tem da bo še naprej dovoljena dostava (tudi v nočnem času) in osebni prevzem (med 6. in 21. uro), vrata bodo zaprli hoteli – z izjemo za poslovne delegacije, diplomacijo in profesionalni šport. Omejeno bodo delovali trgovski centri – odprte ostajajo živilske trgovine, drogerije, trgovine z gradbenim in tehničnim materialom ter trgovine za male živali.