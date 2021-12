Cepljenje ponekod obvezno le za del prebivalstva, v Ekvadorju tudi za otroke

Prva država, ki se je odločila, da bo cepljenje proti covidu-19 obvezno tudi za mlajše otroke, je bil Ekvador. Od 23. decembra morajo biti tam cepljeni vsi, starejši od petih let. Izjema so tisti, ki se ne morejo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov. V tej južnoameriški državi je proti covidu-19 polno cepljenih 12,6 milijona ljudi, kar je 70,8 odstotka populacije.

V sosednji Avstriji bo cepljenje proti covidu-19 od februarja obvezno za vse, ki imajo v državi prebivališče in so stari 14 let ali več. Izjeme bodo nosečnice in osebe, ki se ne bodo cepile iz zdravstvenih razlogov. Za necepljene bodo predvidene globe, ki bodo znašale tudi do 3600 evrov, izrekali pa jih bodo vsake tri mesece. V Avstriji je sicer polno cepljenih 6,5 milijona ljudi oz. 71,6 odstotka prebivalstva.

Uvedba splošnega obveznega cepljenja se obeta tudi v Nemčiji. Novi kancler, Olaf Scholz, je zagovornik splošnega obveznega cepljenja proti covidu-19 in si želi, da bi parlament že kmalu glasoval o tem. Za zdaj je cepljenje proti covidu-19 v državi obvezno za zaposlene v zdravstvu. Polno je cepljenih 59,2 milijona Nemcev, kar je 70,6 odstotka prebivalstva.

Obvezno cepljenje proti covidu-19 poznajo tudi v Indoneziji, kjer je za necepljene predvidena globa ali odvzem državnih socialnih prejemkov. V Mikroneziji se morajo proti tej bolezni cepiti vsi odrasli, prav tako v Tadžikistanu in Turkmenistanu, kjer je cepljenje obvezno za starejše od 18 let.

V nekaterih drugih državah cepljenje obvezno za zdravstvene delavce in v državni upravi

Na Češkem bo od 1. marca obvezno cepljenje za starejše od 60 let, pa tudi za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starejše, za študente medicine, policiste, gasilce in vojake. Na Češkem je polno cepljenih dobrih 62 odstotkov prebivalstva.

V Franciji je cepljenje obvezno za zaposlene v zdravstvu in v javnem sektorju. Poleg tega je v Franciji, kjer je polno cepljenega 73,4 odstotka prebivalstva, covidno potrdilo za dostop do restavracij, kinematografov in več drugih prostorov na voljo samo polno cepljenim proti covidu-19, negativen test na okužbo z novim koronavirusom pa ni več dovolj.