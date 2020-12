Obvezno redno testiranje zaposlenih: v zdravstvu že utečeno, v DSO-jih počasneje

Z današnjim dnem je obvezno redno testiranje zaposlenih v zdravstvu in domovih za starejše na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi. V bolnišnicah in zdravstvenih domovih so ga uvedli že prej, zato je pri njih večinoma utečeno. Drugače je v DSO, kjer ponekod še čakajo na pooblastilo ministrstva za zdravje za izvajanje hitrih testov.

Pri hitrih testih je izvid znan že v dobri uri.

V UKC Ljubljana prejšnji teden pri 500 testiranjih odkrili 12 okužb V UKC Ljubljana so za STA pojasnili, da so hitre teste pri zaposlenih začeli uvajati 30. novembra. Prejšnji teden so pri skupaj približno 500 testiranih potrdili 12 pozitivnih brisov, od katerih so jih deset potrdili s PCR testom. V zadnjih 14 dnevih so okužbo dokazali pri skupno 247 zaposlenih. Glavnino zaposlenih v UKC Ljubljana bodo sicer testirali v tem tednu. UKC Maribor: Testiranje zaposlenih velik logistični zalogaj V UKC Maribor pri izvajanju testov pomagajo študenti, vendar je tudi njih premalo, da bi lahko v popolnosti sledili vladni odredbi. Testiranje več tisoč zaposlenih je namreč velik logistični zalogaj."Odvzem brisa in izvedba hitrega antigenskega testa zahtevata svoj čas, kar skupno nanese ogromno ur dela za pridno skupino študentov, ki pod vodstvom specialista izvaja teste," so povedali za STA. Na ključnih oddelkih, kjer bi bila izguba zdravstvenih delavcev najtežja, že dlje časa periodično opravljajo testiranja s klasičnimi molekularnimi testi PCR in tu bodo s tem načinom ugotavljanja okužb zaenkrat nadaljevali."S hitrimi testi vsekakor odkrivamo okužene zaposlene in to je koristno, a vendar lahko posamezniki ta testiranja paradoksalno tudi narobe razumejo kot lažno varnost, kar jih lahko posledično zapelje tudi v neupoštevanje navodil," so opozorili v mariborskem kliničnem centru.

Med prvimi so testiranje vseh zaposlenih s hitrimi testi uvedli v mariborskem zdravstvenem domu. "Mi smo to že izvajali prej. Delamo sezname in kontinuirano delamo. Tako bomo v tem tednu izvedli ponovno testiranje vseh zaposlenih, ki delajo s pacienti. Spremljamo epidemiološko situacijo po organizacijskih enotah oziroma posameznih službah in če je potrebno, je testiranje tudi dvakrat v tednu,"je povedal pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus. V njihovi ustanovi so testiranje zaposlenih vsaj enkrat tedensko začeli 23. novembra in kot je dejal Jus, so se izkazala za učinkovit ukrep. V prvi seriji testiranj so izsledili štiri okužene zaposlene, ki niso kazali znakov okužbe in jih v nasprotnem primeru verjetno ne bi opazili.

Od danes je obvezno testiranje zaposlenih tudi v DSO-jih po Sloveniji.

Celjska bolnišnica: od 1116 testiranj 148 pozitivnih testov V celjski bolnišnici so s hitrimi antigenskimi testi prejšnji teden opravili 1116 testiranj, od tega je bilo 148 testov pozitivnih, so povedali v bolnišnici. Pojasnili so, da s hitrimi testi med drugim testirajo vse bolnike, ki jih sprejmejo v bolnišnico, bolnike, ki jih obravnavajo v urgentnem centru, ter svoje zdravstvene delavce. Testirajo tiste, pri katerih se izrazijo simptomi okužbe z novim koronavirusom, ter zdravstvene delavce, ki simptomov nimajo izraženih, a pri njih obstaja možnost okužbe zaradi rizičnega stika na delovnem mestu ali v domačem okolju. Testiranje izvedejo tudi ob poslabšanju epidemioloških razmer v posamezni delovni enoti, so navedli v celjski bolnišnici. Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler je povedala, da so že cel november opravljali testiranja na okužbo pri zaposlenih na oddelkih, kjer bi se lahko okužili, kot so npr. covidni oddelek, urgenca in rentgen. Od danes bodo testirali zaposlene na vseh oddelkih. Testiranje bodo izvedli sami zaposleni na teh oddelkih ter po tednu dni testiranja ponovili. Kupili so 2500 hitrih testov, kar naj bi bilo po besedah Savnik Winklerjeve dovolj do konca leta. Testov PCR pa dobijo od 20 do 30 na teden, kar jim v tem trenutku zadošča. S hitrimi testi bodo v šempetrski bolnišnici testirali tudi vse naročene paciente na določene posege.

Od danes je obvezno testiranje zaposlenih tudi v DSO-jih po Sloveniji.

Od danes obvezno testiranje zaposlenih tudi v DSO-jih Obvezno testiranje vseh zaposlenih na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi se danes uvaja tudi v domovih za starejše, kjer pa se zatika pri vprašanju, kdo lahko izvaja te teste."Vsi imenovani oziroma pooblaščeni izvajalci v regiji so pričakovali za izvedbo storitev višjo ceno, kot jo prizna minister,"je pojasnila direktorica mariborskega Doma starejših občanov Tezno Jasna Cajnko. Da bi lahko te teste izvajali njihovi zaposleni, potrebuje zavod pooblastilo s strani ministrstva za zdravje. "Nič drugega nam ni preostalo, kot da podamo vlogo za to pooblastilo. To smo storili prejšnji teden, trenutno ga še nimamo," je povedala direktorica in dodala, da testiranj prej ne smejo začeti izvajati. Hitre teste so že nabavili, imajo tudi ustrezno usposobljene zaposlene za jemanje brisov, zato Cajnkova računa, da bodo testiranja lahko začeli takoj, ko dobijo pooblastilo, predvidoma ta teden. To bo sicer dodatna obremenitev za zaposlene v domu."Testiranje sto zaposlenih na teden pomeni okoli pet ur dela za dve zaposleni. To pomeni za zaposlene dodatno delo, ampak ga bomo zmogli," je optimistična direktorica. Tudi direktorica ljubljanskega doma za starejše občane Vič - Rudnik Melita Zorec je pojasnila, da so v zaključnih pogovorih za izvajanje testiranja z zunanjim izvajalcem, pri čemer pa imajo težavo, da njihova cena izvedbe hitrega testa bistveno presega to, kar financira država iz proračuna. Tako ne ve, kdo bo kril to razliko, vsekakor pa so proti, da bi plačilo pristalo na plečih oskrbovancev. Sicer pa je po njenih besedah testiranje vseh, ki delajo v domu, enkrat tedensko velik organizacijski zalogaj. Pozdravlja to, da se najdejo presejalne metode za odkrivanje okužb z novim koronavirusom, upa pa, da se stroka ne moti, da je rešitev v hitrih testih.

