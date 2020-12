Obvezno testiranje zaposlenih v zdravstvenih ustanovah in DSO

Z današnjim dnem se v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše začenja redno testiranje zaposlenih s hitrimi testi. Glede na odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja covida-19 pa ni treba testirati tistih zaposlenih, ki so že preboleli okužbo.

Postopno redno testiranje se je med zaposlenimi v zdravstvu in domovih za starejše začelo že v preteklih tednih, od danes pa je skladno z odredbo obvezno. Minister za zdravje Tomaž Gantar je nedavno pojasnil, da so doslej z množičnim testiranjem zaposlenih v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše s hitrimi testi ugotovili do pet odstotkov okuženih.

Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje so med zaposlenimi v zdravstvu doslej potrdili že skoraj 7000 okužb. Z okužbami tako med zaposlenimi kot oskrbovanci se srečujejo tudi v številnih domovih za starejše. Ključnega pomena je, da se v domovih prepreči oz. zajezi okužba zlasti zato, ker so starejši zelo občutljivi na okužbo. Večina umrlih bolnikov s covidom-19 je namreč prav iz domov.