Oče celo sledil avtobusu, da bi se prepričal, da otroku niso nadeli maske

Toda zaradi ukrepov v šolah je v zadnjih dneh veliko razprav, predvsem na družbenih omrežjih: nekateri starši jim namreč ostro nasprotujejo in svojim otrokom ne dovolijo nošenja mask in razkuževanja rok.

Ko se bo virus začel širiti po razredih in šolah, jih bo treba zapirati, zato morajo biti v šolah res pazljivi in upoštevati vse ukrepe, opozarjajo strokovnjaki.

Naraščanje števila okužb prav zdaj, v tem tednu, ko se je po poletnih počitnicah znova začela šola, po ocenah vodje strokovne svetovalne skupine za covid-19 Bojane Beović , ni dobro. "To je tisto, kar smo želeli preprečiti, in očitno nismo bili uspešni," pravi.

Prvi šolski dan se je celo zbralo nekaj staršev s transparenti, na njih pa prečrtane maske in napisi 'Dihajmo svobodno' . Neki oče je šel celo tako daleč, da je sledil avtobusu, ki otroke v času prenove šole prevaža z ene lokacije na drugo. "In tudi sledil na destinacijo, ker je želel preverit, če bomo slučajno otroku nadeli masko," pove Koroščeva.

Večina staršev razume odgovornost, ki jo nosimo vsi, se pa najdejo tudi taki, ki so pisali, celo grozili, da njihovi otroci niso dolžni spoštovati ukrepov, pripoveduje ravnateljica OŠ Nove Fužine Damjana Korošec . "Nekateri starši so mi napisali, da nimamo nagobčnikov, da dihamo svobodno in da otrokom ne bodo dali mask, razen preko njihovih trupel, razen če jo bom na silo natlačila otroku na obraz, kar pa da bom potem odgovarjala za posledice," razlaga.

V centru prestolnice so starši bolj razumevajoči, pravi ravnatelj OŠ Prežihov Voranc Marjan Gorup, le dva primera staršev imajo na šoli, da otrokom ne dovolita nositi mask v skupnih prostorih. "Tukaj dokler nimamo mi nekih navodil, da so obvezujoče, potem so pač starši odgovorni za otroka," pravi. Imajo pa denimo tudi primer družine, kjer je mama hud srčni bolnik, in zato njena hčerka šole ni obiskovala tudi marca in maja. "Sedaj ko se je začelo novo šolsko leto, ko je več preventivnih ukrepov in nosimo maske, se je pa mama odločila, da bo hči prišla v šolo," dodaja Gorup.

"Starši, ki otroku ne dovolijo nošenja maske, niso tega mnenja, da kogarkoli ogrožajo," pa dodaja ravnateljica OŠ Nove Fužine. Po njenih besedah se je tudi pregovarjati z njimi glede tega zelo težko. "Je zelo egoistično in mislim, da tukaj ne bomo prišli do konca, dokler ne bomo imeli pravne podlage."

Maske v skupnih prostorih šole so priporočljive, ne pa obvezujoče - a zavedati se moramo, da smo s tem v šolah vzpostavili balončke, pojasnjuje direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek. "Vsak razred je balon zase. In če se v tem balonu nekaj zgodi, lahko naredimo selekcijo in rečemo: ta razred gre v karanteno. Šola deluje naprej. Če mi teh balončkov nimamo, potem moramo zapreti celo šolo."

To pa pomeni 400 do 500 staršev 14 dni doma s svojimi otroki, gospodarstvo pa trpi. In smo spet v začaranem krogu.