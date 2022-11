Oče triletnika za sinovo smrt krivi kitajsko politiko do covida

"Osebno menim, da je bil posredno umorjen," je po telefonu povedal dečkov oče Tuo Šilej iz mesta Lanžu, ki je zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 že več tednov zaprto. Tuo je namreč opazil, da se njegov sin Venšuan slabo počuti, potem ko je njegovi ženi v torek med kuhanjem spodrsnilo in je zaradi plinskih hlapov padla. Kot je povedal, je poskušal poklicati reševalce ali policiste, a mu ni uspelo dobiti zveze.Po približno 30 minutah se je Venšuanovo stanje poslabšalo in Tuo ga je oživljal, kar je za kratek čas pomagalo. S sinom je nato odhitel pred vhod v njihovo skupnost, ki je bila pod strogim zaprtjem. Osebje na vratih ga ni pustilo mimo, ampak mu je reklo, naj pokliče oblasti sosednjega mesta ali rešilca. Tuo, ki ni bil več pripravljen čakati na rešilca, se je skupaj s sinom prebil skozi ovire, domačini pa so poklicali taksi, ki ju je odpeljal v bolnišnico, kjer pa so bila prizadevanja zdravnikov, da bi rešili Venšuana, neuspešna.

Zaradi kitajske politike do covida so bili mnogi ljudje prikrajšani za zdravstveno oskrbo, kar je privedlo do številnih smrti.

"Na kontrolni točki se je vse vrtelo okoli covida. Osebje ni ukrepalo, nato je ignoriralo in se izogibalo težavi, potem pa nas je blokirala druga kontrolna točka," je dejal Tuo. "Pomoči ni bilo. Ta vrsta dogodkov je povzročila smrt mojega otroka." Vlada mesta Lanžu in ministrstvo za zdravje ter vlada province Gansu se na dogodek niso odzvale.

Venšuanova zgodba je, potem ko so objavili videoposnetek njegovega oživljanja na zadnjih sedežih tovornjaka, skupaj s komentarjem, da je umrl zaradi zamud pri zdravljenju, sprožila ogorčenje na družbenih omrežjih. "Tri leta covida so bila njegovo celotno življenje" je bila pogosta tema, preden so jo odstranili, kar je na kitajskem močno cenzuriranem internetu pogosto.

Tuo je še povedal, da ga je po dogodku poklicala oseba, ki se je predstavila kot upokojeni lokalni uradnik, in mu ponudila 13.000 evrov, če podpiše zavezo, da ne bo šel v javnost ali zahteval odškodnine zaradi incidenta. Tuo je povedal, da je ponudbo zavrnil in namesto tega zahteval pojasnilo za sinovo smrt. Venšuana so pokopali v sredo zjutraj v bližnjem mestu Heženg, a Tuo se pogreba ni udeležil zaradi strahu, da bo ob prihodu v mesto moral v karanteno.

Številni primeri smrti ljudi, ki zaradi covidnih omejitev niso bili deležni zdravstvene oskrbe, so letos na Kitajskem sprožili ogorčenje, med njimi je tudi veliko smrti v času dvomesečnega zaprtja Šanghaja. A med kongresom komunistične stranke prejšnji mesec je predsednik Ši Džinping ponovno potrdil zavezanost kitajski politiki ničelne okužbe s covidom, zaradi česar je postala globalna izjema, to pa je vodilo tudi v zaprtje mest po vsej državi.