Ocena prekuženosti nižja od tiste, ki je bila predstavljena v maju

To oceno so sedaj ponovno ovrednotili v luči novih spoznanj, ki v času izvajanja raziskave ter predstavitve rezultatov še niso bili na voljo. " To je popolnoma standarden postopek vseh raziskovalcev na svetu, ki se ukvarjajo z novimi boleznimi, " je pojasnil vodja raziskave Mario Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

Prve rezultate raziskave, ki je bila podlaga za sproščanje ukrepov v državi, so raziskovalci predstavili v začetku maja. Kot so takrat pojasnili, je v stik z novim koronavirusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije. Ocenili so, da je s 95-odstotno gotovostjo prekuženega od dveh do štirih odstotkov prebivalstva.

Do razlike je sedaj prišlo, ker so najprej domnevali, da je specifičnost (merilo verjetnosti, da bo test negativen pri ljudeh, ki niso bolni) testa za dokazovanje protiteles stoodstotna. Na podlagi novih raziskav o specifičnosti pa so sedaj zgolj prilagodili interval, v katerem je 95-odstotna verjetnost, da je rezultat najbolj točen.

Sedaj tako s 95-odstotno verjetnostjo trdijo, da se je do konca aprila z novim koronavirusom okužilo od nič do 2,8 odstotka prebivalcev.

A tudi ta ocena ni absolutno točna, saj še vedno ne poznajo natančne specifičnosti testa. "So samo bolj ali manj natančna ugibanja. Ko bomo čez mesec, dva naredili še bolj poglobljen in kritičen izbor objavljenih raziskav in bodo na voljo tudi nove, se bo ocena prekuženosti verjetno spet nekoliko spremenila," je napovedal Poljak.

Poudaril je, da je bil najpomembnejši del raziskave ocena okuženosti populacije v Slovenije konec aprila oziroma deleža ljudi z aktivno potekajočo okužbo. Rezultati testiranja nosno-žrelnih brisov so med 1368 osebami pokazali dva pozitivna na okužbo s koronavirusom. "To je bil najbolj ključen in pomemben rezultat raziskave. Skupaj s podatki, ki so prihajali iz rednih testiranj v mreži slovenskih laboratorijev, je ta rezultat namreč omogočil, da so se odgovorni lahko odločili za postopno odpiranje države," je opomnil.

V preliminarnem poročilu pri oceni okuženosti tako ni sprememb, saj je bila specifičnost testa za dokazovanje virusa v brisih stoodstotna. To je po njegovih besedah zelo pomembno, ker je ta test edini merodajen za oceno, ali je nekdo okužen ali ne.

Pomemben del raziskave je tudi, da vse sodelujoče pokličejo na vsake tri tedne, da jim poročajo o svojem zdravstvenem stanju in stanju članov gospodinjstva. Dva kroga spremljanja so že opravili, tretjega pa končujejo ta teden.

Naslednja posodobljena različica poročila bo predvidoma objavljena konec avgusta, končno poročilo raziskave pa bo predvidoma objavljeno novembra.