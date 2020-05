Ocene o potrebah po zaščitni opremi ob polnem delovanju zdravstva še ni

Zdravstveni delavci morajo uporabljati zaščitno varovalno opremo pri obravnavi tistih, ki so okuženi z novim koronavirusom in imajo bolezen covid-19 oz. kažejo znake te bolezni, kot zdravih ljudi, ki nimajo, ki simptomov bolezni ne kažejo ali jih nimajo.

Na oceno vpliva sproščanje omejevalnih ukrepov in priporočena pravila obnašanja ter pravila za uporabo zaščitnih sredstev pri posameznih dejavnostih v zdravstvu in socialnem varstvu, so dodali.

Medtem ko so zaščitna sredstva v času krize prejemali od civilne zaščite na osnovi zahtevkov ministrstva za zdravje, pa bodo po koncu epidemije za nabavo opreme, ki je ali bo dostopna na tržišču, zadolženi izvajalci oz. zavodi sami.

Zobozdravniki naj bi opremo prejeli iz rezerv

Epidemija covida-19 se bo v Sloveniji uradno končala konec meseca. Zobozdravniki v javni mreži bodo imeli do konca epidemije zagotovljeno opremo iz blagovnih rezerv, je prejšnji teden povedal predsednik odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Krunoslav Pavlovič. Iz rezerv naj bi izvajalci prejeli tudi opremo za začetek ponovnega zagona dejavnosti.

Delo v zdravstvu je bilo namreč med epidemijo močno okrnjeno. Odpadli so vsi nenujni pregledi in posegi. V zobozdravstvu so zaprli vrata vsi izvajalci, za nujne zobozdravstvene potrebe prebivalstva so odprli devet vstopnih točk po državi.

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za marec kažejo, da so izvajalci opravili za 10,7 milijona evrov manj storitev v specialistični dejavnosti v primerjavi z istim mesecem lani, za 7,4 milijona evrov manj bolnišničnih storitev, za 5,5 milijona evrov manj zobozdravstvenih storitev, za 1,6 milijona evrov manj preiskav z računalniško tomografijo (CT) in magnetno resonanco ter za pol milijona manj zdraviliške dejavnosti v primerjavi z marcem 2019. Gre za stroške, ki bi jih kril ZZZS, katerim pa je treba dodati tudi stroške, ki bi jih krile dopolnilne zavarovalnice, so opozorili.