Ocenjevanje na daljavo: bo ministrica šolam poslala okrožnico?

Bodo učitelji še ocenjevali učence na daljavo ali ne? Završalo je namreč po našem razkritju, da je ena od učiteljic zahtevala, da si učenec med ocenjevanjem povezne masko čez oči, in razprava se je odprla. Strokovni svet za splošno izobraževanje je včeraj uradno pozval šolsko ministrico, da se letošnje šolsko leto izvede kot le eno ocenjevalno obdobje, ob čemer naj se zmanjša število letno zahtevanih ocen. Da se torej med šolanjem na daljavo ne ocenjuje znanja, ampak le preverja. Celo maturo naj bi prilagodili - in skušali prav vse otroke v najkrajšem času vrniti v vrtce in šole.

Kdaj bodo torej na ministrstvu priporočili šolam, da - kot menijo v Strokovnem svetu - se ne ocenjuje, ampak samo preverja znanje na daljavo? "Izobraževanja na daljavo vsekakor ne moremo enačiti z izobraževanjem v razredu, zato je tudi Zavod za šolstvo pripravil določene vsebine, ki so bolj primerne za izobraževanje na daljavo, kot pa v razredu," pravi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec. Že 5. novembra je po njegovih besedah tako dal navodilo, kako to početi. "Glede na to, kaj je priporočil Strokovni svet za splošno izobraževanje - to ni zahteva, ampak je priporočilo in če ga dobro preberemo, je zelo pomembno, da se v tem času predvsem osredotočijo učitelji na to, kako doseči cilje, ki so po mojem mnenju veliko bolj pomembni, kot pa samo ocenjevanje," pravi. Je pa po njegovem treba vse skupaj pogledati z zornega kota današnje situacije - ko imamo šele tri oziroma štiri tedne izobraževanja na daljavo. "Ne vemo pa, kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih oziroma dneh. Ministrstvo bo vsekakor sledilo določenim priporočilom Sveta in bo že v naslednjem tednu izdalo, da bo v letošnjem letu le eno ocenjevalno obdobje in da se bo število ocen zmanjšalo."

Pa bo ta okrožnica šla do šol in ravnateljev torej že v prihodnjem tednu? Orehovec prikimava. "Mi smo imeli to že pripravljeno na različne načine, kako to izpeljati, zdaj pa je bila ta odločitev Strokovnega smisla dobrodošla, da nam je pokazala smer, katero od opcij uporabiti."

Kaj pa konkretno pričakujejo ravnatelji - da se torej letošnje leto izvede kot eno samo ocenjevalno obdobje, ob čemer se zmanjša število letno zahtevanih ocen? Marjan Gorup iz Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije zelo podobno razmišlja. "Kvaliteta pouka na daljavo se ne more enačiti s kvaliteto pouka v razredu. Vsi imamo pravzaprav težave. Učenci težje spremljajo snov, starši težje sodelujejo, učitelji so nemočni, da bi konkretno podali tisto, kar morajo. Mislim, da je prav, da se v letošnjem letu, ki je zelo izjemno leto in bo verjetno kar nekaj izpada pouka v živo, to res spremeni v eno ocenjevalno obdobje in da se resnično osredotočimo na podajanje snovi, ki je temeljna. Torej tista snov, ki jo bodo učenci nujno potrebovali za prehod v naslednje šolsko leto. Da se zmanjša število ocen in se torej na ta način da možnost, da učitelji ocenijo znanje po tem, ko bodo učenci že v šoli."

Pa bodo s takšno odločitvijo otroci med seboj zdaj bolj enakopravni? Da torej 'odložimo' ocenjevanje? Predsednik Zveze aktivistov staršev Anton Meden meni, da starši gledajo na ocenjevanje kot na strokovno vprašanje in je prav, da ga stroka tudi reši. "Če se strinjata tako Zavod kot Strokovni svet, je verjetno rešitev, ki se nakazuje, tudi primerna. S stališča staršev in učencev je seveda pomembno, da učenci sproti dobivajo povratne informacije o svojem napredku, usmerjanje učiteljev, tako da lahko tudi na daljavo dosegajo čim več ciljev. Čeprav, kot smo že slišali, to ni enakovreden način kot tisti, ki se dogaja v šoli. Je pa verjetno prav da ocenjevanje - torej vrednotenje znanja - v tem času ne pomeni še dodatnega pritiska za vse - in učence in učitelje," poudarja. Po njegovem pa je pri tem še pomembno upoštevati dejstvo, da ko bodo enkrat učenci po daljšem obdobju pouka na daljavo le prišli nazaj v šole, ne bo sledil plaz ocenjevanj. "Tudi tukaj verjamem, da bo stroka našla primerna priporočila in rešitve, da ne bo to pokazalo težav na drugi strani."

Kako pa lahko na ministrstvu preprečijo takšne ekscesne primere, kot je bil ta, ko je učiteljica od učenca zahtevala, da si povezne masko čez oči? Je takšnih manevrov veliko in kaj lahko naredijo na ministrstvu?

Državni sekretar Orehovec odgovarja, da na ministrstvu težko konkretno preprečijo takšne stvari. "Lahko svetujemo kako in kaj. Ko se te stvari zgodijo, je prav, da se obvesti pristojne - najprej v šoli ravnatelja, ali pa inšpektorat. Kolikor vem, to zadevo preučuje inšpektorat iz vidika varovanja pravic otroka in na nek način tudi varovanja spodbudnega učnega okolja."

Gospod Gorjup, kako pa vi na vaši osnovni šoli obvladujete takšne primere, da si torej učenci, ne bi pomagali s knjigami, zapiski? da bi res realno ovrednotili znanje. Ravnatelj Gorjup pravi, da se tega, da si učenci ne bi pomagali s knjigami, zapiski, ne da popolnoma nadzirati in da to početje niti ni smiselno. "Mislim, da kadar učitelj izvaja preverjanje znanja, če otroci niso obremenjeni s tem, da bodo dobili oceno, da potem dovolj realno pokažejo, kaj v resnici znajo. Sicer pa se bo znanje pozneje, ko bo prišlo do, ocenjevanja tudi pokazalo. Seveda morajo biti potem opravljeni neki objektivni testi, ki pokažejo realno znanje." Gorjup je še poudaril, da če bo situacija še nekaj časa ostala enaka, da se strinja, da se po prenehanju ukrepov, ne ocenjuje vsega naenkrat. Da se zagotovi čas, da se testi prerazporedijo čez celo šolsko leto.

Tudi Meden se strinja, da če pride do ocenjevanja na daljavo je treba zagotoviti njegovo objektivnost. Kako to izvesti pa je na strokovnjakih s področja izobraževanja, še doda. Da pa tudi starš ne bi sodelovali pri ocenjevanju doma, oziroma pomagali učenci goljufati, pa je vprašanje moralne poštenosti vsakega posameznika, tudi učenca. Orehovec iz ministrstva pa poudarja, da "ni potrebno biti v skrbeh, ko se bodo otroci vrnili nazaj v šole", saj bodo dali jasna navodila, kako bo z ocenjevanjem. "Ko bo snov še enkrat utrjena in preverjena, bo šele prišlo na vrsto ocenjevanje." In seveda bodo sledili temu pripoorčilu, da bo ocenj manj.