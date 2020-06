Od 758 testiranih nobenega novega okuženega

Odprava ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa, kot kažejo podatki, niso poslabšali stanja glede novih okužb v državi. Slabih štirinajst dni je namreč že preteklo, odkar se je življenje vrnilo v 'normalne' tirnice. Ljudje smo prevzeli nov način življenja in očitno skrbimo za preventivne ukrepe, saj število novo okuženih ne narašča. Vzpodbudni so tudi včerajšnji podatki, ki kažejo, da v državi nismo zabeležili nobenih novih okužb, prav tako že deset dni nismo imeli smrtne žrtve zaradi covida-19. V sredo so sicer opravili 758 testov.

Sicer se pojavljajo primeri novo okuženih, a ti so omejeni na posamezne primere, ki so med seboj povezani. Kljub vsemu je še naprej potrebno upoštevati priporočene ukrepe, da se ne bo situacija poslabšala.