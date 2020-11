Nova izjema za prehod državne meje, uvaja se testiranje zdravstvenih delavcev

Vlada je z omenjeno izjemo na sobotni dopisni seji dopolnila odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih. Gre za podobno izjemo, kot jo že pozna odlok, ki ureja gibanje med občinami.

Vlada je v soboto sporočila novo izjemo za prečkanje državne meje. Ta je v veljavo stopila danes. In sicer so po novem dovoljeni prečkanje meje in vstop v rdečo državo brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus ter dostop do prodajaln ali storitev v sosednji državi, če so te bližje prebivališču osebe kot tovrstne prodajalne ali storitve v domači občini ali pa jih v občini prebivališča sploh ni.

Obenem je vlada na sobotni seji spremenila rdeči seznam držav. Za tiste, ki prihajajo iz njih, je ob vstopu v Slovenijo obvezna karantena – razen z negativnim aktualnim testom na novi koronavirus ali ob določenih izjemah. Med t. i. tretjimi državami je na rdečem seznamu po novem tudi Kanada.

Celotni seznam si lahko pogledate tukaj.

Prav tako so v soboto – po besedah vlade na podlagi ocene strokovne svetovalne skupine – sklenili še, da s ciljem preprečevanja okužb z novim koronavirusom za sedem dni podaljšajo delno omejitev gibanja ljudi ter omejitev oz. prepoved zbiranja ljudi.

Testiranje zdravstvenih delavcev bo potekalo postopoma

Z današnjim dnem pa vlada uvaja še eno spremembo: obvezno testiranje zdravstvenih delavcev v tistih ustanovah, v sklopu katerih se je pojavila okužba z novim koronavirusom, je navedeno v spremembah odredbe o začasnih ukrepih v organizaciji zdravstvene dejavnosti zaradi epidemije.

Testiranje se bo v organizacijski enoti izvajalo od pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.

Delodajalec bo število in vrsto opravljenih testov ter število pozitivnih izvidov spremljal in o tem dnevno poročal Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Testiranje zdravstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo, pa ne bo obvezno.

Testiranje in poročanje se bo glede na spremembe odredbe uvajalo postopoma in ob sprotnem vrednotenju rezultatov od ponedeljka dalje, v celoti pa bo uvedeno najpozneje do 7. decembra.