Od danes maske v primeru bližnjega stika obvezne tudi na prostem

Uporaba mask ali drugih oblik zaščite ustnega in nosnega predela obraza je z današnjim dnem obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. V zaprtih javnih prostorih so maske z nekaj izjemami obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo, prav tako je ob vstopu obvezno razkuževanje rok.

icon-expand Ljudje z maskami na ulici FOTO: Shutterstock Vlada je odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom izdala v petek zvečer, v njem pa določila, da bo strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka ugotavljala vsakih 14 dni. Med izjeme pri nošenju mask v zaprtih prostorih je poleg otrok, vključenih v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole, uvrstila tudi vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki. V primeru zagotavljanja vsaj dveh metrov medosebne razdalje pa pri izobraževalni dejavnosti mask prav tako ne bo treba nositi učiteljem do vključno 6. razreda osnovne šole. Učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol mask ne bo treba nositi, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje. Prav tako so med izjemami osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se lahko uporaba mask začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dveh metrov, uporabo vizirja ali če komunikacija poteka za stekleno pregrado. Uporaba maske v komunikaciji z osebami tudi ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Zagotoviti ga mora upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru na vhodu.