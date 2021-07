Od danes morajo izpolnjevanje PCT pogojev preverjati tudi gostinci

Vlada je nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela v petek zvečer. Kot so ob tem pojasnili v sporočilu po dopisni seji vlade, glede na hiter porast števila okužb z delta različico novega koronavirusa v državah članicah EU obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji.

Z odlokom je tako določena obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje PCT pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno v vseh zgoraj navedenih prostorih. To velja tudi za upravljavce žičniških naprav, ki morajo na vstopnih točkah prav tako preverjati izpolnjevanje PCT pogojev. S tem odlokom so tako gostincem in ponudnikom nastanitev naložili enake obveze, kot so jih že z minulim petkom organizatorjem kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov.