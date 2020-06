Od danes spet obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih

Uporaba zaščitnih mask je od danes obvezna tudi pri svetih mašah. "Obveščam vas, da so slovenski škofje v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih mask v zaprtih cerkvenih prostorih. To še posebej velja za cerkve, kapele, pisarne, veroučne prostore," je sporočil David Kraner, predstavnik za odnose z javnostmi Slovenske škofovske konference (SŠK). Odločitev stopi v veljavo z današnjim dnem in velja do preklica.