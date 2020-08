Od maja več kot 600 samoplačniških testiranj na covid-19 v UKC Ljubljana

V UKC Ljubljana so od 22. maja do 2. avgusta opravili 614 samoplačniških testiranj na covid-19, pozitivne so bile tri osebe. Kot so pojasnili, testiranje stane 93 evrov.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC Ljubljana) so v obdobju izteka epidemije koronavirusne bolezni omogočili samoplačniško testiranje na sars-cov-2 za dokaz bolezni. Izvajajo ga od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro v montažni enoti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Na odvzem brisa se posamezniki lahko naročijo na elektronski naslov covid19test@kclj.si ali po telefonu na številko 01 522 20 45 vsak dan med 8.00 in 10.00, so v UKC Ljubljana navedli v sporočilu na spletni strani. Posameznik, ki se je testiral, izvid prejme v roku 24 ur od odvzema vzorcev na elektronski naslov, če je tako označil ob naročilu. Sicer lahko izvid osebno prevzame naslednji dan po odvzemu brisa med 12.00 in 16.00 na sprejemnem okencu montažne enote Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. V primeru, da je izvid pozitiven, testiranega posameznika osebno kontaktira zdravnik epidemiolog po telefonu, glede postopka samoplačniškega testiranja med drugim še pojasnjujejo v UKC Ljubljana.