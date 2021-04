Od petka dovoljen prehod med regijami, od sobote povsod odprte gostinske terase

V pomurski, goriški in obalno kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, pa bo od sobote poleg na vrtovih in terasah mogoče opravljati gostinsko dejavnost tudi znotraj gostinskih obratov. Od ponedeljka bo medtem tudi v teh regijah omogočeno ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, in sicer ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti v notranjih prostorih in nastanitvenih obratih je sicer dovoljeno le pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

Tako bo v devetih regijah, ki se po epidemioloških razmerah uvrščajo na oranžni seznam – podravski, koroški, savinjski, zasavski, posavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, primorsko-notranjski in gorenjski – pod določenimi pogoji od sobote dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Od ponedeljka pa bo v tej regijah dovoljeno tudi ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, a le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

Potrdila je nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Z njim se v vseh statističnih regijah po državi podaljšujejo izjeme, ki so trenutno v veljavi, kar pomeni, da je še naprej dovoljeno opravljati storitvene in trgovinske dejavnosti, vlada pa je še dodatno sprostila nekatere doslej veljavne ukrepe.

Naši hišni meteorologi napovedujejo topel in sončen vikend, kar je ob napovedanem sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 prav gotovo razveseljiva novica za marsikoga. In kaj točno je vlada odločila na včerajšnji dopisni seji?

- V ponedeljek bodo z določenimi omejitvami začeli obratovati tudi nastanitveni obrati v oranžnih in rumenih regijah (do 30 sob) pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti.

- Od petka je dovoljeno prehajanje med regijami in zbiranje do deset ljudi.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno dovoljeno povsod, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Bodo kmalu dovoljene tudi poroke in slavja?

Kot še piše v sporočilu po včerajšnji seji vlade, bodo dovoljeni shodi in prireditve do deset ljudi, pri čemer je število oseb v zaprtih prostorih omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov, na prostem pa na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda bo moral na zahtevo pristojnega nadzornega organa predložiti dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod, še navaja sporočilo.

Od ponedeljka je bilo sicer na organiziranih shodih dovoljeno zbiranje do sto ljudi. Za to omejitev se je vlada odločila po tistem, ko je ustavno sodišče prejšnji teden s sklepom zadržalo prepoved shodov in vladi naložilo, da sprejme novo ureditev glede načina njihovega izvajanja. Ob petkovi odločitvi vlade za omejitev do sto ljudi je notranji minister Aleš Hojs dejal, da se je ustavno sodišče v tem primeru posebej opredelilo do shodov, ne pa tudi do prepovedi porok in slavij. Pri tem je napovedal, da bo vlada v tem tednu preučila, kako urediti še ostale aktivnosti v okviru istega odloka, saj da ni razloga za razlikovanje med njimi.

Vlada je na današnji seji za teden dni tudi podaljšala veljavnost odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Slednji med drugim določa uporabo zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in v primeru nezadostne medosebne razdalje tudi na prostem ter obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni prostor. Kot so zapisali v sporočilu, se veljavnost obeh odlokov podaljšuje do 2. maja.

Od 26. aprila se sproščajo vsa športna tekmovanja in treningi

Vlada je sprejela tudi nov odlok za šport v času pandemije novega koronavirusa, po katerem se sproščajo vsa tekmovanja in treningi, rekreativni šport pa bo dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do desetih. Odlok bo začel veljati v ponedeljek, 26. aprila, in se bo uporabljal do vključno 2. maja.