Od ponedeljka dovoljene javne prireditve do 200 oseb, odprejo se lahko vsi hoteli, fitnesi in velnesi

Vlada je prikimala novemu valu sproščanja ukrepov. S prihodnjim tednom bodo spet dovoljene javne prireditve do 200 oseb, odpirajo se lahko vsi hoteli, fitnesi in velnesi, je na novinarski konferenci sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Zaprte pa ostajajo diskoteke in nočni klubi; prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine.

Po odločitvi vlade bodo od ponedeljka v Sloveniji dovoljene javne prireditve do 200 oseb. Prav tako se bodo lahko odprli vsi hoteli, nastanitveni obrati za zdraviliško zdravljenje, fitnesi in velnesi, prav tako tudi bazeni, je na novinarski konferenci vlade pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. icon-expand S ponedeljkom se sprošča več storitvenih in turističnih dejavnosti, o čemer je vlada odločila danes. FOTO: Bobo Kot je pojasnil Kacin, je vlada namreč danes spremenila odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Sloveniji, od 1. junija bo tako dovoljeno zbiranje do 200 oseb. Pri tem pa bo še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. Obenem je sporočil, da je vlada spremenila tudi odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. S 1. junijem bodo lahko odpirti tudi nastanitveni obrati, ki imajo nad 30 sob, nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, velnes in fitnes centri, bazeni in vodne aktivnosti. Zaprte pa ostajajo diskoteke in nočni klubi. Prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine, je še pojasnil Kacin. Kacin je sicer že v začetku tedna pojasnil, da je v medresorskem usklajevanju predlog odloka, ki bo sprostil nekatere ključne dejavnosti v turizmu in servisne dejavnosti. Med drugim je omenil hotele, fitnese in wellnesse, med ključnimi vprašanji pa je do zadnjega ostajalo, kaj bo z bazeni. Zdaj - kot kaže - se lahko odprejo tudi ti. Doslej oddajanje kapacitet do 30 sob Kot smo poročali že pred dnevi, upravljavci term prve goste že pričakujejo v začetku junija. Zaradi obljubljenih turističnih vavčerjev bodo letos sicer stavili predvsem na domače goste. Namestitvene kapacitete so zadnjih deset dni (od 18. maja) lahko oddajali ponudniki, katerih kapaciteta ni presegala 30 sob. Zanimanje za najem sicer ni bilo veliko, a tudi hotelirji računajo predvsem na junijske goste.