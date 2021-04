Od ponedeljka se sproščajo vsa športna tekmovanja in treningi

Dovolilo se bo tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid po zakonu o športu, prav tako z omejitvijo do desetih oseb.

Za rekreacijo in športne programe se bodo lahko uporabljali vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Odlok o začasnih omejitvah športnih aktivnosti nalaga tudi testiranja športnikom in članom njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter za organizacijsko osebje, nujno za izvedbo tekmovanj. Morajo se testirati z enim izmed dveh načinov; s hitrim ali PCR testom na 48 ur. Prav tako se morajo testirati strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, vendar enkrat tedensko s hitrim antigenskim testom.

Testiranja niso potrebna za tiste, ki imajo zdravniško potrdilo, da so preboleli koronavirus in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, in tiste, ki so bili cepljeni.

Pri vseh dejavnostih bo treba upoštevati navodila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.