Od srede naprej v vseh regijah veljajo milejši ukrepi nošenja zaščitnih mask na javnih krajih

Vlada je tako izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je, kot so zapisali, enak sedaj veljavnemu, toda je nekoliko milejši glede ukrepov nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih in prostorih. Za vse statistične regije bo od srede naprej veljalo, da bo zaščitna maska na odprtem javnem kraju obvezna le v primeru, če ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. Odlok velja sedem dni. Uporaba zaščitne maske pa je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, v osebnih vozilih in najavnih krajih, če ni mogoče zagotoviti najmanj dveh metrov osebne razdalje. "Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva."