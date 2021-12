Odbor DZ zavrnil tudi predlog o dodatnem podaljšanju lanskih bonov

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila poslanka Janja Sluga, so predlog pripravili, ker je šla komunikacija vlade ves čas v smeri tega, da o podaljšanju letošnjih in lanskih bonov ne razmišlja, zato so pripravili predloga za podaljšanje letošnjih in lanskih turističnih bonov.

So pa v nasprotju z vlado, ki je podaljšanje veljavnosti letošnjih in lanskih bonov predlagala do 30. junija, nepovezani poslanci predlagali, da bi bilo bone mogoče koristiti do konca julija 2022, ob tem pa bi po besedah Sluge pustili možnost, da se vlada glede na zdravstvene razmere odloči, ali bi veljavnost nato še podaljšala. "Epidemija je nepredvidljiva in nihče ne more napovedati, kako bo potekala naprej," je dejala.

Pozneje je v kratki razpravi dodala, da ta predlog v ničemer ne nasprotuje temu, kar počne vlada, ampak njihovo delo samo dopolnjuje in podaljšuje rok za en mesec.