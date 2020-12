Odbor iz PKP 7 črtal 'prisilno upokojevanje', sklad za financiranje NVO ostaja

Kot je opozoril ZZS, bi imelo po predlogu vlade za upokojitev do konca 2022 pogoje 10 odstotkov vseh zdravnikov in zobozdravnikov.

Črtanje predloga so predlagali v opoziciji, med njimi poslanci DeSUS. DZ bo zakon potrjeval v torek.

Vlada je možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je izpolnil pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma pri starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe, v predlog zakona zapisala z namenom, da bi mladi lažje prišli do zaposlitve. "Gre za to, da se da prostor mlajšim, ki iščejo zaposlitev," je zjutraj dejal finančni minister Andrej Šircelj.

V opoziciji so tej možnosti ostro nasprotovali. "Delodajalci dobivajo bianco menico nasilnega upokojevanja starejših delavcev," je opozoril Miha Kordiš (Levica), Aljaž Kovačič (LMŠ) pa se je zbal, da se zaradi tega ne bo zaposlilo nič več mladih, pač pa bodo le delodajalci dobili možnost za lažje odpuščanje.