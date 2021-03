Odbor prikimal predlogu: dodatek za delo z bolniki s covidom-19 s 30 na 65 odstotkov

Po besedah Soniboja Knežaka (SD) je skupina poslancev zakon vložila že drugič, zeleno luč pa mu je že pokazal državni svet. Cilj novele je zagotoviti pošteno plačilo in nagrado, je izpostavil in pojasnil, da so z novelo dopolnili število upravičencev do dodatkov in nagrad. "Dodali smo dve, tri skupine, ki so bile predvsem po mnenju zdravstvenih delavcev izpuščene in so del spopadanja s covidom-19," je povedal na današnji nujni seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Skupina poslancev z novelo med drugim predlaga, da se dodatek za delo z bolniki s covidom-19, ki zdaj znaša 30 odstotkov, dvigne na 65 odstotkov. Prav tako predlagajo enkratno vplačilo izredne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 350, 500 ali 1000 evrov. Višina enkratnega vplačila premije bi bila odvisna od tega, koliko ur dela opravi zaposleni v neposrednem stiku s covidnimi bolniki.

Med drugim tudi predlagajo, da bi ti zaposleni dobili dodaten turistični bon, ki bi ga lahko izkoristili do konca leta.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič je na seji ocenila, da predlagane spremembe niso potrebne, saj je obstoječi način nagrajevanja v zdravstvu in socialnovarstvenih ustanovah ustrezen, a so člani odbora predlog novele podprli z devetimi glasovi za in osmimi proti.