Odbor: Vlada naj ponovno predlaga aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi

Da število nezakonitih prehodov raste, je potrdil tudi Pečjak in ponazoril, da je do danes zjutraj v Slovenijo ilegalno skušalo vstopiti 5514 ilegalnih migrantov, še pred dvema dnevoma je bila ta številka 5300. To po njegovem pomeni, da smo v dveh dneh nadoknadili več kot odstotek "primanjkljaja" v številu nezakonitih prehodov meje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem.

Je pa Kangler opozoril, da je statistiko glede na okoliščine treba znati brati. Policija je do konca junija obravnavala 4993 nezakonitih prehodov, vendar je, kot je dejal, to dejansko številka za tri mesece, saj v času zaprtja meje ni bilo zabeleženih večjih ilegalnih prehodov.

Podatke o številu nezakonitih prehodov meje sta na odboru predstavila namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler . Po podatkih policije se je število nezakonitih prehodov meje od januarja do konca junija letos v primerjavi z enakim obdobjem lani sicer zmanjšalo za 12,4 odstotka.

Podatki o številu nezakonitih prehodov so namreč zaskrbljujoči, je dejal. Lani je bil junij glede nezakonitih migracij rekorden mesec, letos pa je število še za približno polovico višje in če se bo ta trend nadaljeval, bo letos po njegovem mnenju zagotovo dosežena ali celo presežena številka 20.000.

Odbor se je seznanil s poročilom policije, ki, kot je opozoril predsednik odbora Branko Grims (SDS), kaže na drastično povečanje števila nezakonitih migrantov. Med epidemijo novega koronavirusa, ko so bile meje zaprte, je nastal napačen vtis, da problema nezakonitega prehajanja meje ni več, ta utvara pa se je razblinila junija, je opozoril.

Ob takemu porastu pa na meji primanjkuje okrog 700 policistov, je opozoril Kangler. Policija je tako na meji kot v notranjosti po njegovem maksimalno angažirana. Odbor je pozval, naj podpre sklep in ponovno odpre razpravo o aktivaciji vojske na slovensko-hrvaški meji predvsem zaradi varnosti slovenskih državljanov, policije, predvsem pa zaradi varnejših postopkov ob prijetju nezakonitih migrantov. Predlog je odbor podprl z devetimi glasovi proti dvema.

Ukrepi, ki jih za zajezitev ilegalnih migracij trenutno izvaja policija, so glede na trenutne razmere na območju celotnega Balkana premalo, da bi bilo mogoče uspešno in učinkovito zajeziti nezakonite migracije, je opozoril Pečjak. Izpostavil je težave pri postopku, ki ga mora policija izvesti ob prijetju vsakega migranta. Samo vprašanje časa po njegovem je, kako dolgo lahko policija ob takšnem obsegu zdrži. "Ne tečemo, ampak šprintamo na dolge proge, to na dolgi rok ne bo šlo," je poudaril.

Koalicijski poslanci aktivacijo člena podpirajo, opozicija kritična

V razpravi so aktivacijo 37. a člena podprli koalicijski poslanci, opozicija pa je bila kritična. Obmejni prebivalci se vojske na meji ne bojijo, ampak jo pozdravljajo, je dejal Andrej Černigoj(NSi), ki je predlagal, naj si odbor razmere ogleda na terenu, saj bo lahko le tako sprejemal pravilne odločitve. Anja Bah Žibert(SDS) je izrazila prepričanje, da bi pri vprašanju nezakonitih migracij politika morala nastopiti enotno in tiste, ki nasprotujejo aktivaciji 31. a člena, pozvala, da "naredijo nekaj dobrega za državljane in državljanke".

Kot je opozoril Predrag Baković(SD), meje nikoli ne bo mogoče nepredušno zapreti, dokaz za to je Madžarska. Dogodek na italijanski meji je pokazal, da vojska za varovanje meje ni ustrezno usposobljena, s 37. a členom pa problema nezakonitih migracij in prehodov meje ne bomo rešili, je dodal. Rudi Medved (LMŠ) je opozoril, da ima vlada vse pristojnosti, da pride v parlament s predlogom za aktivacijo 37. a člena, in da dialoga o tem predlogu niso nikoli zavračali, vendar predloga ne bo podprl. Vojska s pooblastili, ki jih ima, lahko zelo dobro sodeluje s policijo pri obrambi južne meje, taktično pa ni usposobljena, da bi izvajala policijska pooblastila, je opozoril.