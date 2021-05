Odbor za pravosodje bo obravnaval zakon o aboliciji mariborskih dijakov. Predlagatelji glede na družbene razmere in okoliščine storjenih kaznivih ravnanj mariborskih dijakov ocenjujejo, da njihovo dejanje ne predstavlja takšne družbene nevarnosti, da bi jih zato morali kaznovati.

Mariborski policisti so po protestnem shodu 9. februarja petim mladim poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne pa podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče. To je nato ustavilo prekrškovni postopek zoper dijaka in dijakinjo. V obrazložitvi so zapisali, da gre za osebnostno zrelo in visoko inteligentno osebo, ki se ne le zanima za družbene probleme in še zlasti za probleme mlade generacije, temveč nanje tudi aktivno opozarja. Za tretjo dijakinjo je obravnava na sodišču razpisana za 19. maj.



Odbor za pravosodje bo danes obravnaval zakon o aboliciji mariborskih dijakov. Predlagatelji zakona sicer policistom ne oporekajo izvajanja zakonskih nalog zagotavljanja javne varnosti in izvajanja nadzora nad upoštevanjem Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19. "Čudi pa nas, da se je Policija odločila ukrepati zgolj v Mariboru in da je izdala globe polnoletnim udeležencem shodov in obdolžilne predloge zoper mladoletne dijake. Lahko bi se namreč odločili izreči tudi zgolj opozorilo, če ocenijo, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep,"je poudaril prvopodpisani poslanec Branislav Rajić.

icon-expand Dijaki na sodišču. FOTO: Bobo

Kot poudarjajo, je bistvo aktivnega državljanstva to, da imajo mladi možnost sodelovati pri odločanju v demokratični družbi ter tudi samostojno in samoiniciativno zastopati svoja stališča pri tematikah, ki jih zadevajo. "Oblast pa se mora, če mladi nanjo naslavljajo kritiko, z njihovimi stališči soočiti ter nanje odgovoriti, pri čemer je represija napačen odgovor. Zato predlagatelji ocenjujejo, da je bilo tovrstno ukrepanje izvršne oblasti oziroma Policije zoper dijake napačno."



Podporo dijakom so izrekli tudi mariborski župan Saša Arsenovič, SVIZ in učiteljski zbor mariborske II. gimnazije, tudi Aktiv ravnateljev podravskih srednjih šol in dijaških domov. Predsednik republike Borut Pahor pa je izrazil željo, da bi našli pravno podlago za ustavitev postopkov in bi na tak način pokazali razumevanje za stisko mladih. Mariborsko okrajno sodišče je pred dnevi sicer ustavilo postopek zoper dva mariborska dijaka, postopek zoper eno dijakinjo pa še teče. "Edina možnost, ki jo po pozivu predsednika republike vidimo predlagatelji, je sprejetje posebnega zakona in opustitev kazenskega pregona zoper omenjeno dijakinjo, tistim polnoletnim dijakom, ki so kazni za prekršek plačali, pa naj se ta denar povrne, vključno s stroški postopka," so zapisali.

Ministrstvo za pravosodje je v neformalnem odzivu pred časom sporočilo, da so predlagane rešitve ustrezne in da je predlogu zakona naklonjeno. Ob vložitvi sta predlog zakona podprli tudi ministrici za pravosodje in za izobraževanje ter podpredsednik vlade minister Zdravko Počivalšek, še poudarjajo predlagatelji.