Odbor ZZS: Minister Poklukar glede zadeve Janssen ni kršil kodeksa zdravniške etike

Pobudo za presojo, ali je bilo ravnanje ministra Janeza Poklukarja v zadevi Janssen v skladu s kodeksom zdravniške etike, so podali pri Dnevniku, potem ko minister ni želel prevzeti odgovornosti za smrt 20-letne Katje. Odbor za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) je zadevo obravnaval že 16. decembra, včeraj pa so Dnevnik seznanili z odločitvijo.

Presodili so, da Poklukar ni kršil kodeksa zdravniške etike. Odloka, ki je omogočil, da pogoj cepljenosti takoj izpolni vsak, ki je polno cepljen, ni sprejel on, pač pa vlada, so ocenili. "Odbor ugotavlja, da je vlada za vsa cepiva določila istovrstni presečni datum, ko velja, da je oseba cepljena, in sicer datum prejetja zadnje doze cepiva, ki je potrebna za polno cepljenje po navodilih proizvajalca. To je tudi podatek, ki se vpisuje v digitalno covidno potrdilo. Zakaj je vlada ravnala tako in ne drugače, odbor ne more presojati. Zaradi navedenega je odbor odločil, kot je," je za časnik povedal predsednik odbora Peter Golob.