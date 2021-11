Iz zakulisja: Skupaj naprej nad (le na videz) nepremostljive razlike

“Z logističnega vidika je bilo to zalogaj predvsem zato, ker smo se zelo na hitro odločili, da bomo delali to oddajo. Treba je bilo postaviti vizualni koncept, ga uskladiti z ambientom in vnaprej predvideti, kje bo kamera, da bi lahko grafiko projicirali na lokomotive,” pojasni Aleš Jurkovič , vodja skupine kamermanov s Kolodvorske, medtem ko nekdo na betonska tla zliva čeber vode, nekdo drug pa poprime za metlo. “Beton je na kameri zelo svetel, glede na to, da so govorniški pulti črni, lokomotive so črne. Da bi se izognili sencam, smo morali luči postaviti nekoliko višje in dlje, zato smo posledično osvetlili tudi malo več tal, ki jih zdaj poskušamo potemniti. S tem, ko beton polivamo vodo, ga potemnimo,” v smehu odgovarja našim dvignjenim obrvem.

Štiri stare 'puhačke' so morale začasno zapeljati iz osrednje rotunde muzeja, da bi naredile prostor za snemanje posebne oddaje Skupaj naprej, s katero sta želela medija gledalcem podati čim širšo sliko o epidemiji covida-19. Ker je bil ambient dovolj veličasten že sam po sebi, je bila dodana studijska scena precej minimalistična – na sredino velikanske hale so pravzaprav postavili le sedem govorniških odrov, šest za goste in enega skupnega za voditeljici. Sedem je bilo tudi kamer, ki so bile pripravljene, da sliko s Parmove pošljejo v vse slovenske domove.

Kako prikazati že tisočkrat videno?

Mokra tla pa so še povečala občutek mraza v velikanski hali in grelci, s katerimi so skušali v prostor vnesti vsaj malo toplote, so brneli s polno paro. Kmalu pa časa za razmišljanje o mrazu ni bilo več, saj je ura odbila osem in začel se je prenos v živo s prizorišča. Preden so besedo dobili gostje, je bil na vrsti prispevek, ki sta ga skupaj pripravila naša televizijska kolega Miha Drozg in Špela Bezjak. Ko so jima uredniki dodelili to nalogo, sta začela razmišljati, kako prikazati razmere, da bodo gledalci sploh še čutili, kaj se dogaja, saj so že apatični od vsega videnega in slišanega, kar se ves čas ponavlja.

“Šlo je za povzetek tega, kar se dogaja že 20 mesecev, hkrati pa je prispevek prikazoval, da je po teh 20 mesecih stanje v slovenskih bolnišnicah najslabše prav ta hip. Pomembno se nama je zdelo, da pokažemo, da to ni marec 2020 ali lanski jesenski val, ampak smo zdaj v situaciji, ko je zdravstvo v resnici na prelomni točki,” pravi Bezjakova. V središče sta postavila zgodbo 13-letne bolnice z rakom. “Za onkološke bolnike se je v času korone vse še bolj spremenilo. Medtem ko so imeli prej vsaj nekaj socialnega življenja – šli so lahko ven ter se videli z bratci in sestricami, babicami in dedki – je virus vrata onkološkega inštituta povsem zaprl in zaklenil, tako da so z enim od staršev v tistih sobah ujeti tedne, mesece. Če bi prišli v stik z virusom, bi bilo lahko to zaradi oslabljenega imunskega sistema zanje usodno,” opozarja.