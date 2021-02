Odgovorni ste za to, da bo še več žrtev

Razumem tiste, ki so imeli kakšno izkušnjo v življenju (ne nujno zaradi cepiva) in se zato bojijo cepljenja, celo testiranja in morda še česa. Razumem, da lažje podležejo teorijam zarote. Razumem seveda tudi tiste, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih objektivnih razlogov ne bodo mogli ali ne bodo hoteli cepiti. Vsem drugim, ki javno in po socialnih omrežjih propagirajo in širijo teorije zarote, širijo strah in sejejo sume zoper cepljenje ter nasprotujejo množičnejšemu testiranju pa bi v času pandemije morali zelo jasno sporočiti ...

Odgovorni ste za še več bolnih in s tem tudi več žrtev, kot bi jih bilo sicer. Vsakdo, ki ima malo zdrave kmečke pameti, namreč to dobro ve. Podatki so jasni kot beli dan. V svetu je bilo cepljenih že več kot 50 milijonov oseb, pa ni informacij o večjih zapletih. Potrjenih in kredibilno dokazanih. Potrjeno okuženih je bilo doslej več kot 100 milijonov oseb. Več kot dva milijona jih je izgubilo življenje. Na eni strani nič, na drugi več kot dva milijona žrtev! Statistika ne govori niti malo v prid nasprotnikom cepljenja in zdaj tudi že testiranja. Logika še manj. Če se v časih pandemije ne držimo osnovnih ukrepov, širimo virus in ogrožamo zdravje drugih. Govorim o osnovnih ukrepih. Sem namreč kritičen tudi do nekaterih državnih ukrepov. Ni bilo denimo prav nič smiselno, da so oblasti predpisale nošenje maske, četudi smo bili sami v gozdu. In še kaj bi se našlo. Toda osnovni ukrepi so nujni. Zato so kršilci osnovnih ukrepov neodgovorni. Enako velja za vse tiste, ki neobjektivno, na podlagi posamičnih primerov, brez preverjanja verodostojnosti in brez kritične distance do spornih objav na internetu, širijo strah in sejejo dvom v cepljenje in tudi testiranje. V zadnjih mesecih nismo več soočeni s posamezniki, ki širijo ta strah. Soočeni smo s številnimi osebami, ki zlasti po spletu zelo agresivno vsiljujejo svoja neverodostojna stališča. Postali so nosilci zelo škodljive ideologije. Poglejte si komentarje pod tem člankom.

Razmere so zaradi razmaha te ideologije tako zelo ušle izpod nadzora, da se je v prvih tednih cepljenja cepilo premalo zaposlenih v domovih za starejše občane. Strpni smo bili do njihove pravice, da se ne cepijo. Pa čeprav so s tem dodatno ogrožali najbolj ogrožene – stanovalce v domovih za starejše občane. Mižali smo pred to sramotno posledico in molčali. Kako narobe je bilo to, pričata dva podatka. Tudi v Sloveniji seveda doslej zaradi cepljenja ni umrl nihče. Zaradi okužbe pa je umrlo okoli 1750 stanovalcev domov za starejše občane. Okoli 50 odstotkov vseh žrtev epidemije v Sloveniji. Ponavljam: okoli 1750! Ni dvoma, da je bil slabši odziv na cepljenje tudi posledica agresivnega širjenja ideologije proti cepljenju in testiranju. Osebe, ki jo širijo, so pogosto tako agresivne, da se jim vsi umikamo. S tem pa jim puščamo še več prostora za delovanje in agitiranje. Celo ključni vplivneži praviloma molčijo. Politiki. Politiki jim ne povedo odkrito, da so soodgovorni za še več bolnih in umrlih zaradi epidemije. Zakaj? Ker se neradi zamerijo vsakemu volivcu? Ker so jim pomembnejši politični javnomnenjski rejtingi kot zdravje prebivalcev? Ker bi jih politični tekmeci obtožili za napadalnost, avtoritarnost, morda celo za kršenje človekovih pravic? Mar niso človekove pravice sorazmerne odgovornosti do sočloveka? Mar se zaradi širjenja te novodobne ideologije ne ogroža zdravja drugih ljudi? Ker če bo manj ljudi odpornih, bo več bolnih. Če bo več ljudi zbolel, jih bo več umrlo. Zdravstvena stroka. Zdravstvene oblasti se sicer dotaknejo tudi tega izziva, a ne tako, da bi sejalcem škodljive ideologije odkrito povedali, da so soodgovorni za še več bolnih in umrlih. Zakaj? Ker raje to počnejo z nasveti, s spodbujanjem večine, da se cepijo in testirajo? To je legitimno, ampak v tej bitki na drugi strani niso razumni, ampak ideološko zaslepljeni. Njihove žrtve pa vzamejo za resnično vse, kar piše na internetu. Ne da bi kakorkoli preverjali verodostojnost zapisov. Bo dovolj, če stroka delovala taktično kot doslej in ne bo jasno sporočila, da imamo zaradi širjenja škodljive ideologije več bolnih in več umrlih zaradi covida-19, kot bi jih bilo, če te ideologije ne bi bilo? Pozor: poligon sejalcev te ideologije je splet, ne informativna oddaja na televiziji.

icon-expand Cepljenje je tarča številnih teorij zarot. FOTO: Dreamstime

Gospodarstveniki. Tudi gospodarstveniki in podjetniki so raje tiho in ne povedo, da so sejalci omenjene ideologije soodgovorni za še več bolnih in umrlih, kot bi jih bilo sicer. Zakaj? Ker se bojijo, da jih bodo ožigosali, da "zagovarjajo samo kapital", kar je priročna psovka tudi v še kakšen drugem primeru? Zakaj molčijo, čeprav je jasno, da bi bilo primarno cepljenje in zlasti množično testiranje v interesu državljanov, šele posledično tudi gospodarstva? Ali molčijo, ker se bojijo, da jih bodo ožigosali, da vsiljujejo neprijetno testiranje šolarjem, čeprav je jasno, da bi bilo predvsem zaradi šolarjev samih bolje, da bi se vsaj ob vsakem sumu okužbe takoj testirali? Še bolje, če bi to počeli tudi redno. Vplivni posamezniki. Posamezniki v medijih s svojimi izjavami celo pospešujejo širjenje te ideologije. V začetku januarja se je eden od sindikalistom javno zoperstavil obveznemu testiranju (pozor: ne cepljenju!) v podjetjih. Pravico posameznika, da se ne testira, je postavil pred veliko verjetnost, da bo ta oseba okužila druge delavce! Približno ob istem času je šef enega od zdravstvenih domov izjavil, da mu je sumljivo, ker je delež pozitivnih pri hitrem testiranju bistveno nižji kot pri testiranju s testi PCR. Kar je sicer povsem normalno, da je tako, ker je na testiranje s testi PCR napotenih bistveno več oseb s simptomi kot na hitre teste. Slednjih se množično udeležujejo zdravi, ki bi samo radi preverili svoje zdravstveno stanje ali potrebujejo izid testa za različne zasebne ali službene namene. S takšno izjavo je oseba na pomembnem položaju strokovne ustanove samo še podkurila sejalce neodgovornih trditev, da "so hitri testi zanič". Kar sploh ne drži. Sicer so res nekoliko manj zanesljivi, ampak so zaradi hitrosti in cenovne dostopnosti izjemno koristni za zajezitev novih valov okužb. Če so seveda skrbno izbrani pri nakupu.

icon-expand Dezinformacije v času koronavirusa. FOTO: Dreamstime

Mediji. Klasični mediji so sicer v zadnjem obdobju postali občutljivejši in opozarjajo na to nevarnost. Toda tudi komentatorji ne rečejo bobu bob in ne povedo, da takšne škodljive ideologije povzročajo več okuženih in s tem več umrlih. Ravnajo podobno kot zdravstvena stroka. Vljudno in malo bolj po ovinkih. Brez jasnega in glasnega sporočila, kako škodljiva je ta ideologija, bo žal več, ne pa manj njenih sledilcev. Znašli smo se torej v razmerah, ko ne bijejo ideološke vojne samo levi in desni. Bistveno hujša je ta hip, predvsem na spletu, bitka med verodostojno stroko in nekredibilnimi ideologi, ko gre za cepljenje, celo testiranje. Ker gre pogosto za iste osebe, ki širijo nasprotovanje cepljenju in hkrati testiranju, je jasno, da je njihova verodostojnost zelo majava. Ker testiranja nas pa sploh ne bi smelo biti strah, če razmišljamo vsaj s kančkom zdrave pameti. Toda nosilci te škodljive ideologije imajo moč na spletu. Zelo so agresivni in zato škodujejo boju proti pandemiji. Ni dovolj, če se kredibilni strokovnjaki oglašajo samo z nasveti in bolj ali manj v klasičnih medijih ali klasičnih člankih na spletu. Bolj ali manj z nasveti. Teorije zarote imajo v sodobnem svetu prav zaradi spleta izjemno moč. To je vidno tudi na drugih področjih. Zadnja takšna večja posledica je bila vdor nasilnih protestnikov v Kapitol v Washingtonu.

Zato ne smemo biti tiho. Jasno moramo povedati. Osebe, ki širijo to ideologijo, tudi ko gre za cepljenje in testiranje, so odgovorne za to, da je bilo in še bo okuženih več, kot bi jih bilo sicer. Čas namreč teče. Manj se testiramo in manj se cepimo, več bo okuženih. S tem pa bo žal tudi več umrlih, kot bi jih bilo sicer, če bi bili ljudje na spletu bolj izpostavljeni verodostojnim informacijam. Tudi kritičnim, a hkrati preverjeno verodostojnim.