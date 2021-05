Odkrili kombinacijo britanske in indijske različice koronavirusa

Koliko okužb s to različico so potrdili, minister ni povedal, pred na novo odkrito različico pa so jih sicer v državi zabeležili sedem, kažejo podatki zdravstvenega ministrstva.

"Odkrili smo različico, ki je kombinacija indijske in britanske," je v soboto povedal vietnamski zdravstveni minister Nguyen Thanh Long . "Zanjo je značilno, da se hitro širi po zraku," je še dejal. Dodal je, da se v primeru okužbe s to različico koncentracija virusa v grlu in slini zelo hitro poveča in da se zelo hitro širi v bližnjo okolico.

Oblasti še niso sporočile, koliko okužb s to različico so potrdili.

Vietnam, ki ima 97 milijonov prebivalcev, se v zadnjem času spopada z novimi izbruhi koronavirusa na več kot polovici svojega ozemlja, tudi na industrijskih območjih in v velikih mestih, kot sta Hanoj in Hošiminh. Doslej so potrdili več kot 6800 primerov okužbe, umrlo je 47 covidnih bolnikov. Večino primerov in smrti so zabeležili od aprila.

Pred tem je ta južnoazijska država veljala za enega od zgledov pri spopadu z virusom. To ji je uspevalo z množičnimi karantenami in strogim sledenjem okužbam. Stroge ukrepe so uvedli tudi ob pojavu novih izbruhov.

Doslej so proti covidu-19 cepili nekaj več kot milijon prebivalcev. Cepljenje želijo pospešiti, da bi čredno imunost dosegli do konca leta, navaja vietnamsko ministrstvo za zdravje.