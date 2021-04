Odločevalce vabijo na zajtrk na teraso v dežju in pri petih stopinjah

"V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč bi seveda radi z veseljem pozdravili prve ukrepe vlade za omejeno odpiranje nastanitvenih kapacitet, saj smo z vladnim odlokom neprekinjeno zaprti že več kot sedem mesecev. Vendar so ukrepi tako nemogoči, da tega nikakor ne moremo." S temi besedami se začenja odprto pismo, ki so ga vladi poslali iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Zapisali so, da so vladne svetovalce in odločevalce več mesecev opozarjali, da se je treba na odprtje pripraviti in da tega ni mogoče izvesti čez noč. A prav to se je nazadnje zgodilo. Da spet lahko obratujejo, so izvedeli tik pred zdajci, posledica pa: še naprej zaprta vrata. "Ad hoc odpiranja je nemogoče izvesti, saj npr. v termah in zdraviliščih, kamor gostje v prvi vrsti prihajajo zaradi bazenov, v tako kratkem času, kot je sedaj na voljo pred prvomajskimi prazniki, bazenske vode v objektih, ki so že tako dolgo zaprti, ni mogoče ustrezno pripraviti," so poudarili.