Odločitev glede cepljenja z vektorskimi cepivi do konca tedna

Odločitev je sledila smrti 20-letnega dekleta, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s cepivom proizvajalca Janssen. Ženska je po neuspešnem zdravljenju v UKC Ljubljana umrla 29. septembra, dokazovanje neposredne povezave med cepljenjem in zapleti pa je stvar nadaljnjih postopkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Posvetovalna skupina za cepljenje je tako še isti dan ministrstvu predlagala, da se do razjasnitve situacije cepljenje s tem vektorskim cepivom začasno ustavi.

Med cepivi proti covidu-19 le pri Janssenu zadostuje en odmerek cepiva. To pomeni, da cepljeni že takoj po prejetju cepiva izpolnjuje pogoj PCT, medtem ko sta pri ostalih cepivih za to potrebna dva odmerka. Glede na to, da je sredi septembra začel veljati odlok o izpolnjevanju pogoja PCT, se je v zadnjih nekaj tednih povečal interes za cepljenje s cepivom Janssen. Do zaustavitve cepljenja so v Sloveniji s tem cepivom cepili okoli 120 tisoč oseb, po podatkih zdravstvenega ministrstva so le v septembru s tem cepivom cepili 33 tisoč oseb.

Odločitev o začetku veljavnosti pogoja PCT je na dopisni seji konec avgusta sprejela vlada, so v odgovoru na vprašanja, kdo je dal predlog, da začne pogoj PCT veljati nemudoma po prejemu prvega in edinega potrebnega odmerka cepiva Janssen ter kdo je sprejel končno odločitev, zapisali na Ministrstvu za zdravje.

Na vprašanje, ali so bili odločevalci pred sprejetjem odloka seznanjeni z opozorili stroke na možne hujše zaplete po cepljenju, ki se pogosteje pojavljajo pri mlajših osebah, pa so odgovorili, da "gre za administrativni ukrep, da ljudje ne bi bili podvrženi stroškom testiranja, ob zavedanju, da imunska zaščita nastopi 14 dni po cepljenju".