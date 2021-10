Odločitev o Janssenu je sprejel Poklukar, stroka je že konec avgusta predlagala popravek

Zapisnik sicer ne vsebuje poteka razprave na seji vlade, a priloženo gradivo potrjuje verodostojnost dosedanjih navedb Mateje Logar , vodje svetovalne skupine za covid-19, in Bojane Beović, vodje posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ, ki sta vztrajali, da skupini nista sodelovali pri pisanju sporne spremembe odloka. "Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki," po navedbah Dnevnika piše v dokumentu, ki našteva osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva.

Jasno je tudi, da politika ni sledila stroki, saj je, kot še razkriva Dnevnik , posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ vladi že 31. avgusta predlagala, da se to določilo popravi. In sicer tako, da bi cepljeni s Pfizerjevim cepivom uradno izpolnili status zaščitene osebe teden dni po drugem odmerku, cepljeni z drugimi cepivi pa 14 dni po polnem cepljenju – v primeru Janssen, kjer je dovolj že en odmerek, torej dva tedna po prejetem cepivu. A kljub temu je vlada 6. septembra določilo zapisala v 2. člen novega odloka o izpolnjevanju pogoja PCT in ga na ta način uzakonila.

Današnji Dnevnik razkriva imena in priimke tistih, ki so konec avgusta sprejeli odločitev, da cepljeni z Janssenom prejmejo evropsko covidno potrdilo s kodo QR na dan cepljenja, pri drugih cepivih pa na dan cepljenja z drugim odmerkom. Glede na zapisnik dopisne seje vlade z dne, 27. avgusta 2021, in gradivo, ki ga je vlada obravnavala na pobudo ministrstva za zdravje, se je izkazalo, da so sporni odlok spisali: Janez Poklukar , minister za zdravje, državni sekretarji Franc Vindišar , Robert Cugelj in Alenka Forte ter Bogdan Tušar , vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za razvoj zdravstvenega sistema.

Na sporno odločitev je opozarjal tudi NIJZ

Na NIJZ so vlado dvakrat opozorili, da je takšna odločitev strokovno neustrezna. Prvič so to storili takoj po sprejetju omenjenega odloka, nato pa še minuli teden, ko so vladi priporočili, naj pogoj PCT začne veljati po sedmih oziroma 14 dneh od polnega cepljenja.

Na ministrstvu za zdravje so na poziv odgovorili, da odlok o pogoju PCT ne določa, kdaj je vzpostavljena zaščita s cepljenjem, ampak določa samo, kdaj ima nekdo veljavno potrdilo o cepljenju. Opozorili so, da za vsa cepljenja, ne samo tistega proti covidu-19, posamezniki pridobijo potrdilo o cepljenju takoj po prejetju cepiva. To pa, kot so navedli, izkazuje zgolj dejstvo, da so cepljeni in ne da so zaščiteni s cepljenjem.