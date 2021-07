Odloki o prepovedi in omejevanju števila udeležencev shodov so bili neustavni

Že aprila so ustavni sodniki začasno zadržali izvajanje vladnega odloka o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi v delu, ki se nanaša na prepoved shodov. Vladi so naložili, da v sedmih dneh sprejme novo ureditev v primeru nadaljnjega omejevanja shodov. Ob tem je morala vlada upoštevati dejstvo, da je pravica do zborovanja temeljna človekova pravica, oziroma upoštevati pomen shodov za delovanje demokratične države. "Shodov se v nadaljnje načeloma ne bo smelo urejati kot zasebna druženja, temveč bo treba pri tehtanju med škodljivimi posledicami upoštevati njihov večji ustavnopravni pomen," so zapisali.

To pa ni prvi ukrep, ki ga je Ustavno sodišče razglasilo za neustavnega. V začetku junija so ugotovili, da sta 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi – policijska ura, prepoved zbiranja in prepoved prehajanja občinskih meja.