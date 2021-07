Osamljeni samski ljudje v času koronavirusa niso znižali svojih standardov

Študija z Nove Zelandije je pokazala, da so morali partnerji v heteroseksualnih odnosih v času ukrepov, ko so bile šole in javno življenje zaprto, doma prevzeti več odgovornosti oziroma opravil. A kot kaže, so jih ženske prevzele veliko več. Tako moški kot ženske so ugotovili, da so bile vloge neuravnovešene, a večinoma so bile nezadovoljne ženske, razen v primerih, ko so skrb za otroke prevzeli moški.

Moški so opazili, da se je breme neenakomerno preneslo na ženske, vendar jih to ni zmotilo

Nekateri rezultati študij so bili pričakovani: zdravstveni delavci so potrebovali več podpore partnerjev, pri osamljenosti je pomagala digitalna komunikacija, številni pari, ki se nismo mogli videti, pa so se razšli. Nekatere ugotovitve pa so bile na drugi strani nekoliko bolj presenetljive.

"Ko se je začela epidemija, mi je postalo jasno, da je zelo pomembno, da zagotovimo prostor za znanost o odnosih," pravi Pamela Lannutti , direktorica Centra za študije spolnosti na univerzi Widener v Chesterju v Pensilvaniji, ki je hkrati tudi urednica ene od izdaj. Revija je objavila poziv raziskovalcem, ki so začeli raziskovati odnose v tem edinstvenem nizu okoliščin, študije pa so se kar vrstile.

Raziskovalci so pričakovali, da bodo samski ljudje glede na dane okoliščine znižali svoje standarde. Pa jih niso. Niti glede videza. "Še vedno jim je bilo mar za fizično privlačnost," je dejala sourednica revije Jennifer Bevan , profesorica komunikacije na univerzi Chapman v Orangeu v Kaliforniji, in dodala, da se ji je to zdelo zelo zanimivo.

Raziskava, ki jo je izvedla skupina raziskovalcev z vsega sveta, je pokazala, da so si samski ljudje partnerja želeli bolj, če so bili glede covida-19 bolj zaskrbljeni. Raziskavo so izvedli na 700 samskih ljudeh, med njimi so bile večinoma ženske.

Moški so torej sicer opazili, da se je breme neenakomerno preneslo na ženske, vendar jih to ni zmotilo. "Vsekakor je opaziti premik nazaj k tradicionalnim vlogam spolov na načine, ki jih pred covidom-19 morda ni bilo," pravi Lannuttijeva. "Zgodilo se je nekaj, kar je na res nepričakovan in hiter način pretreslo družbo. Vloge spolov pa so bile tako močne," je dodala.

Ljudje, ki ne marajo video klepeta, so se še naprej sestajali v živo

Druženje prek video klicev se je začelo v zgodnjih dneh lockdownov, sestankom prek Zooma in podobnih aplikacij pa so se morali ljudje prilagoditi tako v službah kot tudi doma. Študija državne univerze v Utahu je pokazala, da so tisti, ki so se težko prilagodili tej obliki komunikacije, bolj verjetno kršili odloke, ki so onemogočali sestajanje v živo. "Potreba po povezavi je v tistem trenutku prevladala nad dogajanjem okoli njih, kar je strašljiva misel," pravi Bevanova. "Kako bi lahko nekako preglasili potrebo po povezavi? Vem, da je to res težko narediti," je dejala.

Zdi se, da so tudi izmišljeni liki in zvezdniki naši prijatelji

Lockdowni so se izkazali tudi za čas "parasocialnih odnosov", torej odnosov z ljudmi, ki vas ne poznajo, a se nanje vseeno navežete. Zaradi izolacije in neposrednega dostopa do zvezdnikov prek družabnih omrežij so tako mnogi postali veliko bolj pozorni na svoje najljubše zvezdnike.

Študija je pokazala, da so ljudje med izvajanjem ukrepov socialnega distanciranja ohranjali stabilne odnose s prijatelji, vendar so se počutili precej bližje zvezdnikom, ki so jim sledili. Uredniki so teoretizirali, da je to lahko delno posledica tega, da so ljudje veliko več časa preživeli za svojimi napravami. "Ni isto kot iti v areno in si ogledati koncert. Zdaj pač sedijo doma," je dejala Bevanova, ki je priznala, da ji je nekaj težkih dni pomagala preživeti Taylor Swift. Lahko gre za znane ljudje ali pa celo izmišljene like.

Istospolni pari, ki so se izogibali prepirom, so bili manj srečni kot tisti, ki so povedali, kaj jih moti

V študiji LGBTQ parov so imeli tisti, ki niso povedali, ko jih je kaj motilo, manj zadovoljive odnose, doživljali so več tesnobnosti in depresije, bolj pogosto pa so se opirali tudi na uporabo različnih substanc. Njihovo nezadovoljstvo z odnosi je bilo slabše tudi, če so imeli ponotranjeno homofobijo.

Raziskovalci so ugotovili tudi, da se je petina udeležencev študije odločila, da se bodo s partnerjem skupaj preselili zaradi pandemije. Tu pa je nastal paradoks, saj so bili na eni strani manj zaskrbljeni, hkrati pa je razmerje postalo manj stabilno. "Parom priporočamo, naj aktivno razpravljajo o svojih odločitvah glede selitev," so predlagali raziskovalci.